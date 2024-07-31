Неудержимые латвийские баскетболисты 3х3 разгромили Нидерланды

Латвия со счетом 21:12 обыграла Нидерланды.

С самого начала матча на площадке была равная борьба, и вперед выходила то одна, то другая команда, однако затем латвийские баскетболисты взяли три очка подряд и вывели Латвию вперед со счетом 8:6.

В дальнейшем разрыв только увеличивался - сначала Ласманис дальним броском довел счет до 10:7, а победу латышам обеспечили два дальних броска Ласманиса и один Миезиса, после чего счет стал 17:9.

После этого Миезис из двух штрафных бросков забросил один, а точку в матче поставил дальний бросок Ласманиса за 54 секунды до конца матча.

В четверг Латвия встретится с Китаем.

Во вторник в первом матче латвийская команда со счетом 21:14 обыграла Литву, а Нидерлады со счетом 21:16 - Китай.

Баскетбольный турнир 3х3 на Олимпиаде в Париже представлен командами восьми стран - США, Франция, Китай, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Сербия.

На первом этапе с 30 июля по 4 августа проходит круговой турнир, в котором все команды по очереди встретятся друг с другом. Две лучшие выйдут в полуфинал, а обладатели 3-6-го мест вечером 4 августа сыграют в четвертьфинале. Полуфинал и финальные матчи состоятся 5 августа.

Напомним, латвийские баскетболисты 3х3 являются действующими олимпийскими чемпионами.

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