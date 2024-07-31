"Был неприятно удивлен". Президент обратился к страховщикам

Президент указал, что был неприятно удивлен первой реакцией страховых компаний, отказавшихся выплачивать возмещения пострадавшим от дождей, "потому что наводнения, вызванные дождями, не являются наводнениями".

"То, что совет по кризисному управлению вчера отреагировал достаточно четко, я считаю правильным. Но я бы очень хотел призвать страховые компании подойти к этому вопросу ответственно и не пытаться сейчас как-то прикрываться тем, что они сами придумали или интерпретировали", - сказал Ринкевич.

Он надеется, что, как только ситуация нормализуется и самоуправления обобщат свои убытки, правительство достаточно быстро примет решение о компенсации.

"Но, конечно, страховщики тоже несут большую ответственность и играют важную роль. Не может быть так, что мы просим людей и фермеров застраховать свое имущество, а потом оказывается, что одна запятая или точка с запятой не поставлена и ничего не будет покрыто", - считает президент.

Он убежден, что необходимо выработать единый алгоритм, чтобы самоуправления и люди знали, что делать в таких случаях.

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