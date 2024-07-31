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Фото Ринкевич обследовал затопленные улицы Елгавы

rus.tvnet.lv/LETA
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Эдгар Ринкевич в затопленной Елгаве
Эдгар Ринкевич в затопленной Елгаве Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Уровень воды на затопленных в Елгаве улицах за сутки упал, сообщили в среду представители самоуправления президенту Латвии Эдгару Ринкевичу во время его визита в город.

По информации самоуправления, за сутки уровень воды снизился, в том числе в двух наиболее затопленных кварталах города. В среднем на десять сантиметров уровень воды снизился на улицах Яня Матера, Зиргу, Петера, Калпака, Стацияс, Вейденбаума и Вальню. Там до сих пор в дополнение к насосной станции работает доставленный мощный насос.

Уровень воды заметно упал и на дороге Мазайс цельш, и в Сакнюдарзсе.

Ответственные службы прогнозируют, что если уровень воды продолжит снижаться такими темпами, сегодня вечером эти улицы могут быть открыты для движения.

За визитом Ринкевича через окна наблюдали и жители затопленных улиц и домов, заметило агентство LETA. Жительницу, запечатлевшую произошедшее на телефоне, президент спросил: "Нелегко, не так ли?".

Как сообщалось, сегодня Ринкевич посетит Елгаву и Калнциемскую волость Елгавского края, чтобы лично ознакомиться с ходом работ по устранению последствий бури и дождей в городе и Калнциемсе.

Подчеркивают необходимость лучшей координации и информирования в подобных случаях

В случаях стихий требуется улучшение координации между службами и оповещения населения, отметил в разговоре с агентством ЛЕТА президент Латвии Эдгар Ринкевич после ознакомления с последствиями проливных дождей в Елгаве.

При посещении затопленных улиц и Елгавской государственной гимназии он признал: "Природа - это природа, и просто нужно считаться с тем, что такие стихии время от времени случаются".

Однако, сославшись на разговор с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом, президент пояснил, что нужно улучшить координацию между ответственными государственными структурами.

Второе, что требует улучшения, - информирование населения. "Действительно спасибо всем, кто работает, но людям нужна информация. Но бывает и так, что в запарке ремонтных работ отключается электричество, о чем людям забывают сообщить, и они не могут дозвониться до службы", - привел пример Ринкевич.

Напомнив о том, что в Калнциемской волости Елгавского края люди уже несколько дней без электричества, он сказал, что два-три дня без электричества с маленькими детьми, с пожилыми людьми - это очень большая проблема, но, прежде всего, требуется именно улучшенная коммуникация и координация.

"Справляются ли службы в целом? Да, учитывая общий катаклизм, службы делают что могут. Думаю, что как и после Добельской стихии были определенные улучшения, определенные уроки, так будут и сейчас", - надеется Ринкевич.

Как сообщалось, сегодня Ринкевич находится с визитом в Елгаве и Калнциемской волости Елгавского края, чтобы лично ознакомиться с ходом работ по устранению последствий бури и дождей в городе и Калнциемсе.

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