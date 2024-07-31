Фото Ринкевич обследовал затопленные улицы Елгавы

При посещении затопленных улиц и Елгавской государственной гимназии он признал: "Природа - это природа, и просто нужно считаться с тем, что такие стихии время от времени случаются".

Однако, сославшись на разговор с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом, президент пояснил, что нужно улучшить координацию между ответственными государственными структурами.

Второе, что требует улучшения, - информирование населения. "Действительно спасибо всем, кто работает, но людям нужна информация. Но бывает и так, что в запарке ремонтных работ отключается электричество, о чем людям забывают сообщить, и они не могут дозвониться до службы", - привел пример Ринкевич.

Напомнив о том, что в Калнциемской волости Елгавского края люди уже несколько дней без электричества, он сказал, что два-три дня без электричества с маленькими детьми, с пожилыми людьми - это очень большая проблема, но, прежде всего, требуется именно улучшенная коммуникация и координация.

"Справляются ли службы в целом? Да, учитывая общий катаклизм, службы делают что могут. Думаю, что как и после Добельской стихии были определенные улучшения, определенные уроки, так будут и сейчас", - надеется Ринкевич.

Как сообщалось, сегодня Ринкевич находится с визитом в Елгаве и Калнциемской волости Елгавского края, чтобы лично ознакомиться с ходом работ по устранению последствий бури и дождей в городе и Калнциемсе.

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