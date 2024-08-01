В Риге не хватает новых трамваев: на маршруты приходится отправлять старые

В рижские микрорайоны Югла, Иманта и Межапарк уже долгое время ходили новые низкопольные трамваи 1-го и 11-го маршрутов. Поэтому местные жители удивились, увидев на линии старые трамваи.

"Из-за открытия новой линии наши низкопольные трамваи пропорционально поделены между тремя линиями: линией первого трамвая, седьмого и одиннадцатого трамвая", - сказала представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Чтобы пассажирам было проще планировать свои поездки, в расписании движения отмечено время, когда курсирует низкопольный трамвай.

"Сейчас в нашем распоряжении 46 трамваев, примерно такое же количество требуется, чтобы полностью заменить старые трамваи на всех линиях", -отметила представитель Rīgas satiksme.

По ее словам, закупка новых трамваев будет зависеть от финансовой ситуации.

Ранее сообщалось, что со вторника, 30 июля, в Риге в Кенгарагс начали курсировать низкопольные трамваи.

В результате работ улучшена доступность среды, обеспечено более быстрое движение трамваев, а также введены улучшения в плане безопасности дорожного движения.

Rīgas satiksme начало строительные работы на маршруте 7-го трамвая в мае 2023 года. Договор о проведении работ был заключен весной 2023 года, в результате чего самым выгодным было признано предложение строительной фирмы Binders.

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