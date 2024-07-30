В Кенгарагс начали курсировать низкопольные трамваи

В результате работ улучшена доступность среды, обеспечено более быстро движение трамваев, а также введены улучшения безопасности дорожного движения.

В дальнейшем, как и на 1-м и на 11-м маршрутах, и на линии 7-го трамвая будут курсировать как низкопольные трамваи, так и трамваи старого типа. Чтобы пассажирам было проще планировать свои поездки, в расписании движения отмечено время, в которое курсирует низкопольный трамвай.

Rīgas satiksme начало строительные работы на маршруте 7-го трамвая в мае 2023 года. Договор о проведении работ был заключен весной 2023 года, в результате чего самым выгодным было признано предложение строительной фирмы Binders.

Строительные работы на участке линии 7-го маршрута от улицы Централтиргус до конечной остановки "Кенгарагс" софинансировались из Фонда сплочения ЕС. Проект также включает реконструкцию инфраструктуры 5-го маршрута трамвая и перекрестка набережной 11 Ноября и улицы 13 Января.

В рамках реконструкции линии 7-го маршрута было построено 30 новых остановок и более 10 километров новых воздушных контактных линий, при этом были максимально исключены воздушные контактные линии, прикрепленные к зданиям, и использованы опоры. В общей сложности на маршруте было использовано 230 новых и 46 обновленных опор.

Оборудовано более пяти километров новых рельсов, перестроено 950 метров водопроводных сетей, 1100 метров бытовой канализации. В рамках проекта было уложено 15 630 квадратных метров асфальтобетонного покрытия и 10 615 квадратных метров брусчатки. Произведены и другие работы, заменены бордюры, установлены дорожные знаки, проведены работы по озеленению.

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