Латвийские баскетболисты 3х3 уверенно победили Китай

Латвия разгромила сборную Китая со счетом 22:8.

Латвийская команда заложила фундамент победы в самом начале матча, когда два штрафных Лациса и один Ласманиса сделали счет 6:0, а после этого Ласманис довел счет до 7:0.

За время игры латвийская команда смогла увеличить свое преимущество и одержала убедительную победу.

Уже сообщалось, что во вторник, 30 июля, в первом матче латвийская команда со счетом 21:14 обыграла Литву, а во втором матче в среду, 31 июля, баскетболисты 3х3 разгромили Нидерланды со счетом 21:12

Баскетбольный турнир 3х3 на Олимпиаде в Париже представлен командами восьми стран - США, Франция, Китай, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Сербия.

На первом этапе с 30 июля по 4 августа проходит круговой турнир, в котором все команды по очереди встретятся друг с другом. Две лучшие выйдут в полуфинал, а обладатели 3-6-го мест вечером 4 августа сыграют в четвертьфинале. Полуфинал и финальные матчи состоятся 5 августа.

Напомним, латвийские баскетболисты 3х3 являются действующими олимпийскими чемпионами.

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