Россиян, которых за рубежом осудили за шпионаж, сотрудничество со спецслужбами РФ и другие преступления, встретили с красной ковровой дорожкой и почетным караулом.

Заключенных встретили в аэропорту Москвы Фото: Reuters/ScanPix

Среди тех, кто вернулся в Россию в результате обмена - сотрудник ФСБ Вадим Красиков, которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Российский диктатор Владимир Путин приехал во Внуково, чтобы лично встретить вернувшихся после обмена граждан России.

"Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на родину", - сказал он.

По данным СМИ, в Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок. Кроме того, с Дульцевыми вернулись двое несовершеннолетних детей.

Напомним, что 1 августа в турецкой столице Анкаре состоялся обмен 26 заключенными между западными странами и Россией.

В рамках обмена пленными Россия освободила журналиста американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, а также нескольких видных российских оппозиционных политиков.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!