Фото Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Пол Уилан прибыли в США после обмена: их встретили Байден и Харрис

Их встретили родственники, а также президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

Фото: AP / Scanpix

"Я дома", - сказал Гершкович свои коллегам из The Wall Street Journal, которые также встречали его у самолета, передает CNN.

Эван Гершкович прибыл в США после обмена заключенными Фото: AP / Scanpix

Джо Байден заявил, что долго ждал этого момента.

"Я был абсолютно уверен, что мы сможем это сделать", - сказал президент США.

Вице-президент Камала Харрис в заявлении для журналистов подчеркнула роль Байдена в организации обмена.

"Я очень благодарна нашему президенту за то, что он сделал, особенно потому, что это подчеркивает в глазах этих семей и этих людей, что он может сделать, как может объединить союзников по многим вопросам, в частности, этому", - сказала она.

"Это просто выдающийся пример того, как важно иметь президента, который понимает силу дипломатии, понимает силу, которая заключается в понимании важности дипломатии и укрепления альянсов", - цитирует телекомпания CNN Камалу Харрис, соперницу Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США.

Напомним, в четверг, 1 августа, в аэропорту Анкары произошел обмен заключенными России и Беларуси и стран Запада.

​Россия, США, Германия, Норвегия, Словения, Беларусь и Польша провели обмен заключенными. Президент США Джо Байден заявил о 16 заключенных, освобожденных из российских тюрем. Российская ФСБ сообщила, что Москва вернула 8 своих граждан c двумя несовершеннолетними детьми. Участвующие в обмене семь стран освободили в общей сложности 24 заключенных. Российская ФСБ также заявила, что в обмене участвовали еще двое несовершеннолетних детей.

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