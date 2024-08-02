"Советские джинсы" продолжают свой путь на международной арене. Еще одна номинация!

"Советские джинсы" номинированы в категории "Лучший мини-сериал", в которой на победу также претендуют несколько оригинальных сериалов от гигантов индустрии развлечений Netflix и Disney. Всего на конкурс было представлено 346 работ из 48 стран.

"Очень приятно видеть, как вложенный труд приносит свои плоды и "Советским джинсам" удается прорваться на международную арену - как то, что нам очень нравится, может понравиться зрителям и профессионалам кино в других уголках мира.

На данный момент мы уже работаем над созданием второго сезона сериала, и каждая положительная оценка дает нам уверенность, что этот вызов того стоит", - сказала продюсер сериала Айя Берзиня.

Оригинальный сериал Go3 ранее добился исторического успеха на крупнейшем европейском фестивале сериалов Series Mania, где завоевал приз зрительских симпатий фестиваля в состязании с более чем 50 мировыми сериалами, а актер Карлис Арнольдс Авотс получил награду за лучшую мужскую роль на International Panorama. Также сериал получил 12 номинаций национальной кинопремии "Большой Кристап", забрав три премии, и был выбран в программу Берлинского международного кинофестиваля Berlin Series Market Selection 2024.

Сериал "Советские джинсы" - трагикомическая история о вольнодумцах и конформистах, об отношениях и выборе, о границах и открытии мира. И о штанах, которые изменили мир! В конце семидесятых годов - когда по всему СССР распространялась жесточайшая пропаганда против западной культуры - ярый поклонник рок-музыки основал успешную подпольную джинсовую фабрику в психиатрической больнице в Латвии.

Галерея: Премьера сериала "Советские джинсы"

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