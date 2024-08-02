В драматичной борьбе латвийские баскетболисты 3х3 победили Францию

Олимпийские чемпионы латвийские баскетболисты 3х3 в составе Зигмара Раймо, Франциса Лациса, Карлиса Ласманиса и Науриса Миезиса в пятницу, 2 августа, обыграли Францию со счетом 22:20. Это пятая подряд победа латвийской сборной на Олимпиаде в Париже.
Победу сборной Латвии обеспечил дальний бросок Миезиса за 41 секунду до конца матча. Самым результативным в рядах сборной Латвии также был Миезис.
Сборная Латвии по баскетболу 3х3 выиграла все пять сыгранных игр и является лидером турнира. Далее следуют Сербия (3-1), Нидерланды (4-2), Литва (3-3), Франция (2-3), Польша (2-3), Китай (1-4) и США (0-4).
Позже вечером сборная Латвии сыграет против Сербии, а матч с Польшей состоится в 19:00 в воскресенье, 4 августа.
Ранее латвийские спортсмены обыграли Литву (21:14), Нидерланды (21:12), Китай (22:8) и США (21:19).
На первом этапе с 30 июля по 4 августа проходит круговой турнир, в котором все команды по очереди встретятся друг с другом. Две лучшие выйдут в полуфинал, а обладатели 3-6-го мест вечером 4 августа сыграют в четвертьфинале. Полуфинал и финальные матчи состоятся 5 августа.
Напомним, латвийские баскетболисты 3х3 являются действующими олимпийскими чемпионами.
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