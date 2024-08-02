Что будет построено в парке Победы? В Рижской думе рассказали подробности

В Риге на 2-й очереди перестройки парка Победы появится зона активного отдыха на площади четыре гектара, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Строительство второй очереди парка Победы запланировано на территории парка от центрального пешеходного променада в направлении улицы Херманя.
Планируется построить две многофункциональные спортивные площадки с двусторонними трибунами и разместить там бесконтактные пункты проката инвентаря.
Согласно пожеланиям жителей, будут оборудованы спортивные тренажеры, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Также запланирована велодорожка, подходящая для маленьких детей и людей в инвалидных колясках.
Кроме того, будет создана зона кафе.
В парке появится и специальное место для установки государственного флага Латвии.
Помимо этого, планируется связать новый участок Марупите с водоемами окрестных парков от пруда Марас до самой Даугавы, пояснила ландшафтный архитектор Линда Заля.
Она рассказала, что это будет небывалая в публичной среде Латвии водная игровая площадка для детей.
Искусственно созданный микрорельеф с камнями и ручьями, в которых поток воды управляется высококачественными и прочными механическими водными приборами - насосами, плотинами, мельницами - обеспечит возможность познавательных занятий.
На 2-й очереди строительства парка также запланировано оборудование велопарка с несколькими различными зонами, тропа препятствий Velozinis с деревянными конструкциями и асфальтовая трасса Pumptrack. Помимо этого, предусмотрена трасса для начинающих и широкие конструкции, подходящие для новичков, детей на беговелах, людей в инвалидных колясках, пожилых людей и других пользователей.
Улучшения и дополнения запланированы и на уже оборудованной в рамках первой очереди строительства парка территории. Там будут установлены дополнительные мусорные баки, уложено покрытие из резиновой мульчи под качелями, построены полосы тактильной маркировки на главном променаде парка и перекрестках, добавлен участок деревянных мостков у террас водоканала, а также дополнены насаждения кустарников. В уже существующем водоеме предусмотрена установка фонтана-аэратора с декоративной и улучшающей качество воды функцией.
Строительство второй очереди парка Победы будет осуществляться двумя этапами, так как параллельно с благоустройством парка будет проведен ремонт существующих магистральных водопроводных и канализационных сетей. Поэтому изначально предполагается построить свободную от сменных инженерных сетей часть парка, в которой расположится кафе с террасой, туалеты и несколько площадок для активного отдыха.
Общая благоустроенная территория парка Победы составит 14 гектаров. Затраты на первую очередь проекта составили более 8,5 млн евро, а расходы на реализацию второй очереди станут ясны по результатам закупки, но они будут меньше, чем на первом этапе.
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