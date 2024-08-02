Что будет построено в парке Победы? В Рижской думе рассказали подробности

Улучшения и дополнения запланированы и на уже оборудованной в рамках первой очереди строительства парка территории. Там будут установлены дополнительные мусорные баки, уложено покрытие из резиновой мульчи под качелями, построены полосы тактильной маркировки на главном променаде парка и перекрестках, добавлен участок деревянных мостков у террас водоканала, а также дополнены насаждения кустарников. В уже существующем водоеме предусмотрена установка фонтана-аэратора с декоративной и улучшающей качество воды функцией.

Строительство второй очереди парка Победы будет осуществляться двумя этапами, так как параллельно с благоустройством парка будет проведен ремонт существующих магистральных водопроводных и канализационных сетей. Поэтому изначально предполагается построить свободную от сменных инженерных сетей часть парка, в которой расположится кафе с террасой, туалеты и несколько площадок для активного отдыха.

Общая благоустроенная территория парка Победы составит 14 гектаров. Затраты на первую очередь проекта составили более 8,5 млн евро, а расходы на реализацию второй очереди станут ясны по результатам закупки, но они будут меньше, чем на первом этапе.

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