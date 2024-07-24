В редакцию RUS TVNET обратилась читательница: она заметила, что в водоеме обновленного парка Узварас (Победы) купаются люди, однако сообщений о новом месте для купания нигде нет. Мы обратились в Рижскую думу, чтобы узнать - можно ли плавать в новом водоеме парка?