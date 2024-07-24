В редакцию RUS TVNET обратилась читательница: она заметила, что в водоеме обновленного парка Узварас (Победы) купаются люди, однако сообщений о новом месте для купания нигде нет. Мы обратились в Рижскую думу, чтобы узнать - можно ли плавать в новом водоеме парка?
Фото было сделано 22 июля около 20:30. По словам читательницы, такую картину можно наблюдать каждый вечер, а купаются в водоеме все - дети, взрослые, животные.
Она интересуется - не опасно ли в данном месте купаться и проводятся ли там какие-либо проверки качества воды.