Немецкий политик призвал ввести погранконтроль на границах с Венгрией

Законодательство ЕС это допускает, заявил политик Христианско-демократического союза (ХДС) в интервью газете Bild am Sonntag. Соседи Венгрии по ЕС - Австрия, Хорватия, Словакия и Румыния - уже призывают к этому, добавил министр.

"Недопустимо, чтобы страна ЕС почти беспрепятственно пропускала россиян на свою территорию", - сказал Штюбген.

Немецкий политик Манфред Вебер, член Баварского христианско-социального союза (ХСС) и глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте, также призвал к строгим действиям против планов Венгрии облегчить въезд россиян и белорусов в страну.

"Тот, кто впускает россиян в ЕС без проверок, угрожает европейской безопасности", - заявил Вебер в интервью Bild am Sonntag. "Путинские шпионы и убийцы уже нанесли большой ущерб ЕС и Германии", - подчеркнул политик.

Главы государств и правительств ЕС обязаны разъяснить этот вопрос уже на следующем саммите, добавил он.

Ранее Вебер уже направил письмо в Евросовет, в котором выразил обеспокоенность решением Будапешта.

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