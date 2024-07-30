Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан создал угрозу безопасности, так как среди въехавших на территорию ЕС иностранцев могут быть российские шпионы и террористы.

"Уже несколько дней граждане России могут беспрепятственно въезжать в ЕС через Венгрию без каких-либо проверок и двигаться дальше в другие страны ЕС.

Это стало возможным благодаря регистрации в качестве гастарбайтеров в Венгрии, которую премьер-министр Виктор Орбан распространил на выходцев из России и Беларуси в июле.

Сейчас существует большое беспокойство, что российские шпионы также могут попасть в ЕС или что Кремль может намеренно переправлять россиян в ЕС для совершения терактов", - отметили журналисты RND.

Эксперт по вопросам внешней политики ЕС и депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский сказал, что считает неправильным разрешить въезд без проверки безопасности в условиях, когда российское правительство пытается гибридными атаками ослабить Европу.

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