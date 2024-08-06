День #10 6,25! Невероятный швед Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках в высоту

Латвийский легкоатлет Валтерс Крейшс со второй попытки взял высоту 5,50 метра, но затем трижды не смог взять высоту 5,70 метра. В результате 20-летний спортсмен занял 12-е место на своих дебютных Олимпийских играх.

Лёгкая атлетика, женщины, метание диска

Американка Валари Оллман стала победительницей Олимпийских игр-2024 в метании диска. 29-летняя Оллман заняла первое место, метнув на 69,50 м. Американка во второй раз кряду стала олимпийской чемпионкой. В 2021 году в Токио она добыла золото с результатом 68,98 м.

Серебряной призёркой Игр-2024 стала Фэн Бинь из Китая (67,51 м). Бронза у представительницы Хорватии Сандры Элкасевич (67,51).

Лёгкая атлетика, женщины, 5000 м

Финальный женский забег на 5000 м выиграла двукратная чемпионка мира по кроссу представительница Кении Беатрис Чебет. Она преодолела дистанцию за 14.28,56. Второй финишную черту пересекла ещё одна кенийка - двукратная олимпийская чемпионка в беге на 1500 м Фаит Чепнгетич Кипьегон (14:29.60). Чемпионка на 5000 м Токио-2020 Сифан Хассан из Нидерландов замкнула тройку призёров (14:30.61).

Лёгкая атлетика, женщины, 800 м

Британская легкоатлетка Кили Ходжкинсон стала чемпионкой Олимпиады-2024 в Париже в беге на дистанции 800 метров, пробежав дистанцию за 1:56,72. Второй финишировала Тсиге Дугума из Эфиопии, отставшая от лидера на 0,43 секунды. Тройку сильнейших замкнула действующая чемпионка мира кенийка Мэри Мораа (1.57,42).

Велотрек, женщины, командный спринт