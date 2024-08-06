День #10 6,25! Невероятный швед Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках в высоту

В понедельник, 5 августа, на Олимпийских играх в Париже разыграли 18 комплектов медалей.
Триатлон, смешанная эстафета
Команда Германии по триатлону завоевала золотую медаль в смешанной эстафете. Немецкие триатлонисты Тим Хэльвиг, Лиза Тертч, Лассе Люрс и Лора Линдеманн прошли дистанцию за 1.25:39 секунды. Второе место заняла сборная США с результатом 1:25.40, третье место досталось сборной Велиеобритании - 1:25.40.
Стрельба, мужчины, скорострельный пистолет, 25 м
Золотую медаль в соревнованиях в стрельбе из скорострельного пистолета с 25 метров среди мужчин выиграл 34-летний Юхун Ли из Китая, серебряную - Йондже Чон из Южной Кореи, а бронзовую - Синдже Ван из Китая.
Стрельба, микст, скит
Сборная Италии выиграла олимпийское золото смешанного командного турнира по стендовой стрельбе в дисциплине скит. В финале Диана Бакози и Габриэле Россетти одержали победу над дуэтом из США - 45:44. Бронзовые медали в командном миксте достались команде Китая (Янь Юйтин и Лю Янлинь), обыгравшей в медальной схватке соперников из Индии - 44:43.
Бадминтон, женщины, одиночный турнир
Завершились соревнования по бадминтону в одиночном женском разряде. Победу одержала представительница Южной Кореи Се Янг Ан, которая в финале в двух сетах со счётом 21:13, 21:16 переиграла китаянку Хэ Бинцзяо. На третей позиции расположилась Грегория Мариска Тунжунг из Индонезии.
Бадминтон, мужчины, одиночный турнир
Виктор Аксельсен принёс Дании первое золото на Олимпиаде-2024. В финале мужского турнира по бадминтону он не оставил шансов представителю Таиланда Кунлавуту Витидсарну и разгромил его со счётом 2:0 (21:11, 21:11). Цзы Цзя Ли из Малайзии стал обладателем бронзовой медали, в трёх сетах обыграв Лакшью Сена из Индии - 2:1 (13:21, 21:16, 21:11).
Спортивная гимнастика, мужчины, брусья
Соревнования на параллельных брусьях у мужчин выиграл представитель Китая Цзоу Цзиньюань, который набрал 16,200 баллов. На второй позиции расположился 20-летний украинец Илья Ковтун, который уступил чемпиону 0,700 балла. Тройку призёров замкнул представитель Японии Ока Шинносуке, который показал результат в 15,300 баллов.
Спортивная гимнастика, женщины, бревно
Итальянская гимнастка Алисе Д'Амато завоевала золотую медаль в финале упражнений на бревне. Спортсменка получила от судей 14.366 балла. Серебряная медаль досталась китаянке Яцинь Чжоу, а бронзу выиграла итальянка Манило Эспозито.
Семикратная олимпийская чемпионка из США Симона Байлз упала во время исполнения упражнений на бревне и заняла только пятое место.
Спортивная гимнастика, мужчины, перекладина
Первое место занял японец Ока Синносуке, получивший за своё выступление 14.533 балла. Вторым стал колумбиец Анхель Барахас с такой же оценкой, как и у гимнаста из Японии. Решающей в борьбе за золото стала более высокая оценка за исполнение у Синносуке. Третье место поделили китаец Чжан Бохэн и тайваньский гимнаст Тан Чиа-Хунг. Оба получили 13.966 балла.
Спортивная гимнастика, женщины, вольные упражнения
Ребека Андраде из Бразилии завоевала свою первую золотую медаль на ОИ-2024 в Париже, показав лучший результат в вольных упражнениях по спортивной гимнастике среди женщин (14,166 балла). В упорной борьбе бразильянка обошла семикратную олимпийскую чемпионку Симону Байлз из США (14,133). Третья место завоевала ещё одна американка - Джордан Чайлз (13,766).
Гребной слалом, женщины, экстрим-слалом
В экстрим-слаломе у женщин победу смогла добыть Ноеми Фокс из Австралии. Серебряная медаль досталась Анжели Хуг из Франции, а бронза уедет в Великобританию вместе с Кимберли Вудс.
Гребной слалом, мужчины, экстрим-слалом
В мужском гребном слаломе достаточно неожиданную победу одержал представитель Новой Зеландии Финн Батчер. Он смог опередить Джозефа Кларка из Великобритании. Представитель Германии Ноа Хегге замкнул тройку сильнейших и смог добыть бронзовую медаль.
Лёгкая атлетика, мужчины, прыжки с шестом
Швед Арман Дюплантис с рекордом завоевал золото Олимпиады-2024 в прыжках с шестом. Для 24-летнего Дюплантиса это второе золото Игр, первое он завоевал в Токио-2020, взяв высоту 6,02 метра. В Париже Арману хватило 6,00 метра.
После этого Дюплантис попросил установить планку на высоту 6,25 метра. Это на сантиметр больше мирового рекорда, который он же установил в апреле нынешнего года. С третьей попытки швед покорил планку и обновил историческое достижение.
Серебряным призёром Олимпиады стал американский спортсмен Гэвин Сэм Кендрикс, который показал результат в 5,95 м. Третье место занял представитель Греции Эммануил Каралис (5,90 м).
Латвийский легкоатлет Валтерс Крейшс со второй попытки взял высоту 5,50 метра, но затем трижды не смог взять высоту 5,70 метра. В результате 20-летний спортсмен занял 12-е место на своих дебютных Олимпийских играх.
Лёгкая атлетика, женщины, метание диска
Американка Валари Оллман стала победительницей Олимпийских игр-2024 в метании диска. 29-летняя Оллман заняла первое место, метнув на 69,50 м. Американка во второй раз кряду стала олимпийской чемпионкой. В 2021 году в Токио она добыла золото с результатом 68,98 м.
Серебряной призёркой Игр-2024 стала Фэн Бинь из Китая (67,51 м). Бронза у представительницы Хорватии Сандры Элкасевич (67,51).
Лёгкая атлетика, женщины, 5000 м
Финальный женский забег на 5000 м выиграла двукратная чемпионка мира по кроссу представительница Кении Беатрис Чебет. Она преодолела дистанцию за 14.28,56. Второй финишную черту пересекла ещё одна кенийка - двукратная олимпийская чемпионка в беге на 1500 м Фаит Чепнгетич Кипьегон (14:29.60). Чемпионка на 5000 м Токио-2020 Сифан Хассан из Нидерландов замкнула тройку призёров (14:30.61).
Лёгкая атлетика, женщины, 800 м
Британская легкоатлетка Кили Ходжкинсон стала чемпионкой Олимпиады-2024 в Париже в беге на дистанции 800 метров, пробежав дистанцию за 1:56,72. Второй финишировала Тсиге Дугума из Эфиопии, отставшая от лидера на 0,43 секунды. Тройку сильнейших замкнула действующая чемпионка мира кенийка Мэри Мораа (1.57,42).
Велотрек, женщины, командный спринт
Британские велогонщицы стали чемпионками Олимпийских игр, обновив свой же мировой рекорд - 45,186 секунды. В финальном заезде британки Кэти Марчант, Софи Кейпуэлл и Эмма Финукейн оказались быстрее новозеландской команды. Бронзовые медали выиграли спортсменки из Германии.
Британские гонщицы обновили своё же достижение, показанное в квалификационном заезде (45,472).
Баскетбол 3x3, женщины
Сборная Германии одержала победу в финальном матче против команды Испании. Игра завершилась победой немецких баскетболисток со счётом 17:16. Чуть раньше состоялся матч за третье место, в котором баскетболистки из США оказались сильнее представительниц Канады - 16:13.
Баскетбол 3x3, мужчины
Сборная Нидерландов одержала победу над Францией в финале олимпийского турнира по баскетболу 3х3 со счётом 18:17. В матче за бронзовые медали сборная Латвии уступила команде Литвы со счётом 18:21.
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
- Китай - 21-18-14 (53)
- США - 20-30-28 (78)
- Австралия - 13-11-8 (32)
- Франция - 12-16-18 (46)
- Великобритания - 12-13-17 (42)
- Южная Корея - 11-8-7 (26)
- Япония - 10-5-11 (26)
- Италия - 9-10-7 (26)
- Нидерланды - 7-6-4 (17)
- Германия - 7-5-4 (16)
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