"Беру работу на дом". Звезда латвийского волейбола о работе в Минобразования

На этой ответственной должности пляжный волейболист Александр Самойлов работает с 10 июля.

"Теперь больше не получается так много улыбаться", - признается Самойлов. "Каждый день я должен быть на работе с девяти утра до пяти вечера. Но ни разу не уходил в пять. Потому что работы очень много, я стараюсь сразу вовлечься во все процессы, насколько это возможно", - говорит новый глава департамента.

"Работу беру и домой. Сижу, читаю, вникаю в законы и правила, сметы и бюджеты. Работы у меня много, но она мне нравится. Это новый и сложный этап в моей жизни", - отмечает Александр.

Пляжный волейболист не скрывает, что его имидж изменился после того, как он занял ответственный пост. "Я постригся немного короче, и мой стиль одежды определенно изменился".

Подробности читайте в номере Privātā Dzīve от 31 июля.

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