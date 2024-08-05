Нужно ли женщинам служить в латвийской армии? Мнение экс-министра обороны

По мнению Артиса Пабрикса пока рано говорить об обязательном призыве женщин в Службу государственной обороны (СГО).

"Теоретически это возможно, и мы знаем такие страны, но в Латвии пока об этом говорить рано. У нас призывается только очень небольшая часть мужчин. Если смотреть на Эстонию и Финляндию, то там число призывников намного больше. 2-3 года назад, когда идея обязательного призыва только обсуждалась в Министерстве обороны, планировались совсем другие цифры. Сейчас амбиции куда меньше", - рассказал Артис Пабрикс.

Он отметил, что в Латвии еще не исчерпаны возможности альтернативной службы. Пабрикс также считает, что латвийское общество еще не готово для того, чтобы положительно воспринять идею обязательной службы для женщин.

"Я думаю, что в нынешней ситуации общество к этому не готово. Да и нужды такой нет. Не все должны служить в армии", - резюмировал Пабрикс.

Ранее сообщалось, что министр обороны Андрис Спрудс поддерживает идею обязательного призыва женщин в Службу государственной обороны (СГО), однако по данному вопросу еще необходима дискуссия в коалиции, парламенте и в обществе, заявил агентству LETA министр.

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