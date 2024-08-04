Министр обороны Андрис Спрудс поддерживает идею обязательного призыва женщин в Службу государственной обороны (СГО), однако по данному вопросу еще необходима дискуссия в коалиции, парламенте и в обществе, заявил агентству LETA министр.
Командир Национальных вооруженных сил (НВС) Леонид Калниньш предложил рассмотреть призыв женщин в Службу государственной обороны в обязательном порядке.
В будущем году СГО планируется укомплектовать уже примерно 1000 молодых людей, а потом уже достигнуть 4000 солдат СГО в год.
Калниньш не отрицает, что неблагоприятная демографическая ситуация вызывает тревогу по поводу возможности укомплектовать необходимые 4000 военнослужащих. НВС определенно будут искать пути, как мотивировать общественность поступать на службу.
"Мои уверенность и установка, что добровольный солдат СГО - самый лучший, качественный и эффективный. И я надеюсь, что привлечение добровольцев в СГО будет мотивировать и других граждан Латвии и то число, которое мы призываем в обязательном порядке, не будет процентуально большим", - указал командр НВС.
На вопрос, не попадем ли мы в ситуацию, что в СГО придется призывать всех достигших 18-летнего возраста вне зависимости от пола, командир НВС ответил, что он поддержал бы призыв людей обоих полов в обязательном порядке. Это было бы мотивирующим элементом для мужчин поступать на службу, а не покидать на какое-то время страну и искать причины не служить, убежден Калниньш.
В подразделениях, в которых служат женщины, качество, эффективность и дисциплина гораздо выше, о чем свидетельствует опыт командира НВС в Земессардзе.
"Это было бы очень хорошим сигналом, если бы было принято такое политическое решение", - добавил командир.
Закон о СГО был принят Сеймом 5 апреля 2023 года. Он обязывает каждого гражданина Латвии мужского пола отслужить в СГО в течение одного года после достижения 18 лет или, если гражданин продолжает обучение в основной или средней школе, в течение одного года после окончания учебного заведения, но не позднее чем до 24 лет. В то же время предусмотрено, что граждане Латвии - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет - могут подавать заявление на призыв в СГО на добровольной основе.
Первый призыв на службу был начат 1 июля 2023 года на добровольной основе и закончен 31 мая того же года. В свою очередь, 23 января этого года состоялся первый отбор кандидатов в СГО по случайному принципу.
И в последующие призывы граждан Латвии призывают подавать заявки добровольно. Однако в случае необходимости недостающее число лиц в возрасте от 18 до 19 лет призовут по случайному принципу.
Добровольные военнослужащие в СГО ежемесячно получают компенсацию в размере 600 евро, а также компенсацию в размере 1100 евро после окончания службы. В целом это составляет 7700 евро. Компенсация для призванных в обязательном порядке - меньше.
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