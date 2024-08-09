Андрушкевич о "Шамане в Цесисе", из-за которого люди вставали и уходили

Премьера моноспектакля "Человек и Тиран" прошла на фестивале общения LAMPA в Цесисе и вызвала большой резонанс. После этого билеты на показ в Даугавпилсе 21 июля разлетелись за несколько часов.

Теперь организаторы приглашают всех желающих на второй показ в Даугавпилсе. Он состоится 18 августа в 20:00 в культурном пространстве New East (ул. 18 Ноября, 41А). Билеты - по 12 и 15 евро, купить можно по этой ссылке.

Организаторы предупреждают, что спектакль может оскорбить:

Латышей - потому что он на русском.

Прорусских - потому что он антивоенный.

Даугавпилчан, но не всех - потому что он антивоенный.

Чувства верующих и обезьян.

Высокочувствительных - потому что в нём мат и кровь.

Интровертов - потому что призывает соучаствовать.

Любителей классики - потому что это эксперимент.

Координатор международных проектов общественной организации New East Виктор Андрушкевич в студии "Кто вам платит?" рассказал, что в сентябре моноспекталь доберётся и до столицы, так как был подписан договор с Рижским русским театром им. М.Чехова.

Драматургом, режиссёром и актёром в спектакле "Человек и Тиран" выступил актёр Даугавпилсского театра Вадим Богданов. В нём он обсуждает со зрителем разные социальные ценности - свободу выбора, личную свободу, права на власть и контроль, ненависть и жестокость.

"Я видел его несколько раз, и так как это моноспектакль, он каждый раз получается разным, потому что есть большое взаимодействие со зрителями. Очень разные отзывы и впечатления.

Не хочу спойлерить, но мы там включаем песню одного представителя русской поп-культуры с дредами, который поёт, что он определённой национальности. В какой-то момент некоторые зрители фестиваля LAMPA встали и ушли. Такая провокация, но об этом весь спектакль", - говорит Андрушкевич.

Полностью интервью с Виктором Андрушкевичем вы можете прочитать и посмотреть здесь:

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