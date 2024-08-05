"Нас мало, но мы есть". О цензуре в Даугавпилсе

В студии дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" побывал Виктор Андрушкевич - координатор международных проектов базирующейся в Даугавпилсе общественной организации New East. В эфире речь пошла о цензуре со стороны Даугавпилсского самоуправления, которое, по словам активистов New East, игнорирует все проекты организации.
В организации подсчитали, что Даугавпилсское самоуправление опубликовало информацию о 179 мероприятиях разных организаций, а всё, что делает New East, включая мероприятия, связанные с Украиной либо в поддержку белорусского общества, самоуправлением были проигнорированы.
Андрушкевич отмечает, что у New East нет политических амбиций, а лишь желание выяснить, почему так происходит. Также он задаётся вопросом, почему новостные интернет-порталы, которые так или иначе связаны с мэром Даугавпилса, игнорируют, например, обстрел больницы в Киеве, но при этом освещают события в России.