Гостьей TVNET+ стала моделинг- и позинг-коуч, инфлюенсер и модель Viola Push, которая рассказала о самой быстрой истории успеха, к которой она имела непосредственное отношение. Также Виола поделилась лайфхаком, как стать моделью, и дала ценные советы по позингу.

У многих неподготовленных людей позирование на камеру вызывает дискомфорт, от этого возникают странные позы и телодвижения. "Есть много техник, которые я сама разрабатывала".

Можно ли руки класть в карманы и куда вообще их девать на фотографии? Об этом и не только - во второй части разговора с Viola Push!