Теперь у грибников двойная радость - не только по утренней зорьке отправиться в лес на "охоту" и набрать полные корзины, но и сфотографировать богатый "улов" и похвастаться им в соцсетях.



Грибники, как и грибы, тоже бывают разные. Кто-то кладет в корзину все, что съедобно, кто-то ищет только белые грибы, а некоторые в восторге, когда видят вереницу ярких лисичек на зеленом фоне. Есть настолько страстные фанаты, что в грибной сезон даже берут отгулы на работе, чтобы целый день посвятить излюбленному процессу. В ходу истории о ненасытных грибниках, которые из леса выходят в исподнем - потому что грибов так много, что приходится использовать в качестве корзины и собственные брюки, завязав в узелок штанины.

Наш рассказ не о тех, кто возвращается из леса со скромной корзинкой, чтобы приготовить вкусный соус на ужин, а о тех, кто везет дары леса полными ведрами, коробками и багажниками машин. Мы покажем достижения грибников и узнаем, что они делают с этими горами?