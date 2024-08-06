День #11 Исторический рекорд! Кубинец Лопес выиграл пятое подряд золото на Олимпиаде

Лёгкая атлетика, женщины, молот

Канадская легкоатлетка Камрин Роджерс завоевала золото в метании молота. Её лучший результат в финале составил 76.97 метра. Серебряная медаль досталась американке Аннетт Ннеки Эчиканвоке (75.48). Тройку призёров замкнула китаянка Цзе Чжао (74.27).

Отметим, что мировой и олимпийский рекорд (82.29 метра) в данной дисциплине принадлежит трёхкратной олимпийской чемпионке польке Аните Влодарчик. В Париже Влодарчик стала четвёртой с результатом 74.23 м.

Лёгкая атлетика, женщины, 3000 м, стипль-чез

Бахрейнская легкоатлетка Уинфред Яви завоевала золото Олимпиады-2024 в беге на 3000 м с препятствиями. Яви преодолела дистанцию ​​за 8.52,76 мин, тем самым обновив олимпийский рекорд, который установила российская бегунья Гульнара Галкина-Самитова в 2008 году (8.58,81). Серебро Олимпийских игр 2024 года завоевала Перут Чемутай из Уганды (8.53,34), а бронзу - кенийка Фейт Черотич (8.55,15).

Лёгкая атлетика, женщины, 200 м

Американка Габриэль Томас выиграла бег на 200 м на Олимпиаде-2024. Томас заняла первое место, пробежав 200 м за 21,83 с. Серебро досталось представительнице Сент-Люсии Жюльен Альфред (22,08). Бронза у ещё одной американки Бриттани Браун (22,20).

Лёгкая атлетика, мужчины, прыжки в длину

Олимпийский чемпион 2020 года, греческий прыгун в длину Митиадис Тентоглу завоевал золото Олимпийских игр - 2024 в Париже. В финале длина его лучшего прыжка составила 8,48 метра. Серебряную награду выиграл Уэйн Пиннок из Ямайки (8,36 м), а бронзовую - Маттиа Фурлани из Италии (8,34 м).

Лёгкая атлетика, мужчины, 1500 м

Американский легкоатлет Коул Хокер сенсационно выиграл забег на 1500 метров. Он преодолел дистанцию за 3:27.65, тем самым установив новый олимпийский рекорд. Вторым дистанцию преодолел Джош Керр из Великобритании (3.27,79), третьим - ещё один американец Яред Нагьюз (3.27,80).

Нельзя не отметить, что олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен остался без медали в данной дисциплине. Он финишировал лишь четвёртым.

Велотрек, мужчины, командный спринт

В трековой велогонке (командный спринт) сначала состоялась гонка за бронзовую медаль, где Австралия превзошла Францию - 41.597 против 41.993. Затем состоялось противостояние за золотую медаль, в котором. Нидерланды выиграли гонку с мировым рекордом - 40.949. Великобритания довольствовалась серебром - 41.814.

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) США - 24-31-31 (86) Китай - 22-20-16 (58) Австралия - 14-12-9 (35) Франция - 13-16-19 (48) Великобритания - 12-15-18 (45) Южная Корея - 11-8-7 (26) Япония - 11-6-12 (29) Италия - 9-10-7 (26) Нидерланды - 8-5-6 (19) Германия - 8-5-4 (17)

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