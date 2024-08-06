День #11 Исторический рекорд! Кубинец Лопес выиграл пятое подряд золото на Олимпиаде

Во вторник, 6 августа, на летних Олимпийских играх-2024 прошёл 11-й медальный день.
Сёрфинг, мужчины
На волнах Теахупо'о во Французской Полинезии Каули Вааст подарил Франции историческую золотую медаль в сёрфинге. В захватывающем финале Вааст превзошёл австралийца Джека Робинсона.
В борьбе за бронзовую медаль бразилец Габриэль Медина (15,54), ставший известным в первые дни Олимпиады благодаря вирусной фотографии, победил перуанца Алонсо Корреа (12,43).
Сёрфинг, женщины
В женских соревнованиях американка Кэролайн Марк вырвала золото у бразильянки Татьяны Вестон‑Уэбб. Бронза досталась француженке Йоханне Дефей, которая уверенно победила костариканку Брину Хеннесси.
Конный спорт, личный конкур
Немецкий всадник Кристиан Кукук занял первое место в индивидуальных соревнованиях по конкуру. Серебро в личном конкуре в Париже завоевал Стив Гердат из Швейцарии. Бронза досталась представителю Нидерландов Майкелу ван дер Влетену.
Прыжки в воду, женщины, вышка, 10 м
Женские соревнования по прыжкам в воду с 10-метровой вышки выиграла пятикратная чемпионка мира представительница Китая Хунчань Цюань, завоевавшая золото Токио-2020 в аналогичной дисциплине. Серебро досталось ещё одной китаянке Юйси Чэнь. Тройку призёров замкнула Ким Ми Ре из КНДР.
Скейтбординг, женщины, парк
14-летняя австралийская скейтбордистка Ариса Трю завоевала золото в дисциплине "парк". Второй стала 15-летняя японка Кокона Хираки. Бронзу завоевала 16-летняя британка Скай Браун.
Греко-римская борьба, до 60 кг
Японец Кенихиро Фумита выиграл золотую медаль в греко-римской борьбе в весе до 60 кг. В финале он победил китайца Цао Лигуо со счётом 4:1. Третье место поделили представитель КНДР Ри Се Ун и киргизский борец Жоламан Шаршенбеков.
Греко-римская борьба, до 130 кг
41-летний кубинец Михаин Лопес Нуньес стал первым пятикратным олимпийским чемпионом по борьбе. В финале Олимпийских игр 2024 года в Париже в весовой категории до 130 кг он победил Ясмани Акосту Фернандеса из Чили - 6:0. Третье место поделили представитель Китая Линчжэ Мэн и иранский борец Амин Мирзазаде.
Лопес остается непобежденным на протяжении пяти Игр подряд. Ранее он побеждал в Пекине‑2008, Лондоне‑2012 (оба раза - категория до 120 кг), Рио‑де‑Жанейро‑2016 и Токио‑2020 (вес до 130 кг).
Лопес стал первым, кто выиграл олимпийское золото на пяти разных Олимпиадах в одном виде спорта. По завершении боя спортсмен из Кубы объявил о завершении спортивной карьеры.
Вольная борьба, женщины, до 68 кг
Американка Эмит Элор стала олимпийской чемпионкой по вольной борьбе в категории до 68 кг. В поединке за титул олимпийской чемпионки она одолела Мээрим Жуманазарову из Киргизии. В поединках за бронзовую медаль третье место поделили Нонока Одзаки из Японии и представительница Турции Бусе Чавушоглу Тосун.
Лёгкая атлетика, женщины, молот
Канадская легкоатлетка Камрин Роджерс завоевала золото в метании молота. Её лучший результат в финале составил 76.97 метра. Серебряная медаль досталась американке Аннетт Ннеки Эчиканвоке (75.48). Тройку призёров замкнула китаянка Цзе Чжао (74.27).
Отметим, что мировой и олимпийский рекорд (82.29 метра) в данной дисциплине принадлежит трёхкратной олимпийской чемпионке польке Аните Влодарчик. В Париже Влодарчик стала четвёртой с результатом 74.23 м.
Лёгкая атлетика, женщины, 3000 м, стипль-чез
Бахрейнская легкоатлетка Уинфред Яви завоевала золото Олимпиады-2024 в беге на 3000 м с препятствиями. Яви преодолела дистанцию за 8.52,76 мин, тем самым обновив олимпийский рекорд, который установила российская бегунья Гульнара Галкина-Самитова в 2008 году (8.58,81). Серебро Олимпийских игр 2024 года завоевала Перут Чемутай из Уганды (8.53,34), а бронзу - кенийка Фейт Черотич (8.55,15).
Лёгкая атлетика, женщины, 200 м
Американка Габриэль Томас выиграла бег на 200 м на Олимпиаде-2024. Томас заняла первое место, пробежав 200 м за 21,83 с. Серебро досталось представительнице Сент-Люсии Жюльен Альфред (22,08). Бронза у ещё одной американки Бриттани Браун (22,20).
Лёгкая атлетика, мужчины, прыжки в длину
Олимпийский чемпион 2020 года, греческий прыгун в длину Митиадис Тентоглу завоевал золото Олимпийских игр - 2024 в Париже. В финале длина его лучшего прыжка составила 8,48 метра. Серебряную награду выиграл Уэйн Пиннок из Ямайки (8,36 м), а бронзовую - Маттиа Фурлани из Италии (8,34 м).
Лёгкая атлетика, мужчины, 1500 м
Американский легкоатлет Коул Хокер сенсационно выиграл забег на 1500 метров. Он преодолел дистанцию за 3:27.65, тем самым установив новый олимпийский рекорд. Вторым дистанцию преодолел Джош Керр из Великобритании (3.27,79), третьим - ещё один американец Яред Нагьюз (3.27,80).
Нельзя не отметить, что олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен остался без медали в данной дисциплине. Он финишировал лишь четвёртым.
Велотрек, мужчины, командный спринт
В трековой велогонке (командный спринт) сначала состоялась гонка за бронзовую медаль, где Австралия превзошла Францию - 41.597 против 41.993. Затем состоялось противостояние за золотую медаль, в котором. Нидерланды выиграли гонку с мировым рекордом - 40.949. Великобритания довольствовалась серебром - 41.814.
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
- США - 24-31-31 (86)
- Китай - 22-20-16 (58)
- Австралия - 14-12-9 (35)
- Франция - 13-16-19 (48)
- Великобритания - 12-15-18 (45)
- Южная Корея - 11-8-7 (26)
- Япония - 11-6-12 (29)
- Италия - 9-10-7 (26)
- Нидерланды - 8-5-6 (19)
- Германия - 8-5-4 (17)
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!