Советы дизайнера интерьера: как оборудовать офис и зоны отдыха в производственной компании

Создание оптимальной офисной среды в условиях промышленного предприятия представляет собой уникальную задачу, требующую тщательного планирования и исполнения. Дизайнер интерьеров для бизнес-клиентов делится опытом, как компании могут даже в нестандартных помещениях, таких как склады или производственные площади оборудовать выделенную офисную зону, которая будет эргономичной, функциональной, с местом для отдыха сотрудников.
Производственная компания из Лиепаи, оборудовав производственные и складские помещения, решила обустроить на той же территории офис open space площадью 236 кв. м. Компания хотела получить современную и эргономичную планировку офиса, рабочие места для четырех сотрудников, переговорную комнату на 6-8 мест и столовую с полноценной кухней.
"Нашей главной целью было выделить офисное пространство на производстве, чтобы способствовать более тесному сотрудничеству между всеми работниками. Источником вдохновения для создания интерьера офиса послужила командировка в Швецию. Во время посещения IKEA я обратил внимание на открытую планировку кафе и магазина и представил, что наш офис можно оборудовать аналогичным образом. Затем мы обратились в отдел по работе с бизнес-клиентами IKEA Latvia. Мы тесно сотрудничали с дизайнером интерьеров IKEA для бизнеса, чтобы воплотить наше видение в жизнь. Более того, если предложенный проект будет реализован и 70% мебели и аксессуаров будут приобретены в IKEA, услуги дизайнера интерьера компания предоставляет бесплатно. Таким образом, наше сотрудничество было естественным и органичным", - говорит Матисс Канепс, представитель латвийского филиала шведского производителя медицинского оборудования Care of Sweden AB.
Цвета согрели промышленное помещение
Как отмечает дизайнер интерьера бизнес-отдела IKEA Инга Пуките, был выбран современный минималистский дизайн, а мебель из натурального дерева согрела интерьер. В качестве акцентов были добавлены искусственные растения, чтобы не только подчеркнуть живой и динамичный вид офиса, но и создать успокаивающую атмосферу.
"Учитывая промышленный характер здания, моей задачей было создать уютную и комфортную обстановку для сотрудников, обеспечив им приятное и продуктивное рабочее пространство. В дополнение к нейтральным тонам были выбраны синий и желтый акцентные цвета, чтобы создать интригующий контраст. Включение в дизайн ярких цветовых акцентов помогло оживить пространство", - говорит дизайнер интерьера.
Эргономика - главный приоритет
Помимо того, что переговорная комната в офисе open space расположена в полностью готовых к работе производственных помещениях, она была оборудована в контейнере. Одна из стен контейнера является сквозной и позволяет проникать естественному свету. Учитывая длинную и узкую планировку переговорной, дизайнер выбрала раздвижной белый глянцевый стол, который может легко удовлетворить потребности до восьми человек. Столешница покрыта специальной отделкой для повышения гладкости и долговечности.
"В качестве дополнения к столу были выбраны современные офисные стулья бежевого и синего цветов. Эти стулья оснащены механизмами регулируемого наклона, которые подстраиваются под вес и движения пользователя, обеспечивая комфорт для всех присутствующих. Удобная посадка крайне важна в переговорной комнате, поскольку она способствует целенаправленным дискуссиям и обмену идеями. Для улучшения атмосферы переговорной комнаты была установлена стена, украшенная панелями из искусственных растений. Эти растения придают пространству живость, текстуру и цвет, имитируя все плюсы настоящих растений, но не требуя ухода", - говорит дизайнер И. Пуките.
При оборудовании рабочего пространства одним из важнейших аспектов является эргономика. Так, дизайнер интерьеров для бизнеса выбрала столы, позволяющие работать как сидя, так и стоя: "Регулярная смена положения между сидячим и стоячим улучшает кровообращение и доставляет больше кислорода к мозгу, что способствует повышению уровня энергии, внимательности и продуктивности".
Поскольку офис имеет частично открытую планировку, дизайнер интерьера прикрепила к столам звукопоглощающие экраны. Это также обеспечивает приватность сотрудников в open space.
Кухня как место для социализации
"Кухня на работе - это место не только для приема пищи, но и для социализации. Здесь коллеги собираются, проводят кофе-паузы, разговаривают. Учитывая это, помимо функциональности и выбора материалов, за которыми легко ухаживать и которые устойчивы к царапинам, эстетика, уют и комфорт тоже играют свою роль", - говорит дизайнер интерьера бизнес-отдела IKEA.
Поскольку столовая выполняет двойную функцию, была создана просторная зона, способная вместить до 30 человек. Столы типа барной стойки и табуреты стратегически расположены рядом со входом в помещение, что позволяет сотрудникам удобно делать перерывы и возвращаться к своей повседневной рутине. Для улучшения эстетики барные табуреты и столы из натуральной березы сочетаются с черными, создавая целостную атмосферу. Кроме того, было выбрано несколько стульев в синих и белых тонах, чтобы придать помещению яркий и современный вид. Столы имеют разные размеры, что позволяет сотрудникам гибко располагать их в соответствии со своими предпочтениями, обедая индивидуально или всей командой.
На кухне установлена кухонная система с 25-летней гарантией, спроектированная индивидуально для приспособления к самым разным потребностям. Кухонное оборудование отличается легким дизайном и глянцевым белым цветом, известным своей простотой в уходе.
В углу столовой создана небольшая зона отдыха, отделенная от остального пространства отдельно стоящими звукопоглощающими перегородками. Таким образом, у сотрудников появилось личное место отдыха, где они могут расслабиться с чашкой чая и восстановить силы во время рабочего дня.
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