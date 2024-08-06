Советы дизайнера интерьера: как оборудовать офис и зоны отдыха в производственной компании

Производственная компания из Лиепаи, оборудовав производственные и складские помещения, решила обустроить на той же территории офис open space площадью 236 кв. м. Компания хотела получить современную и эргономичную планировку офиса, рабочие места для четырех сотрудников, переговорную комнату на 6-8 мест и столовую с полноценной кухней.



"Нашей главной целью было выделить офисное пространство на производстве, чтобы способствовать более тесному сотрудничеству между всеми работниками. Источником вдохновения для создания интерьера офиса послужила командировка в Швецию. Во время посещения IKEA я обратил внимание на открытую планировку кафе и магазина и представил, что наш офис можно оборудовать аналогичным образом. Затем мы обратились в отдел по работе с бизнес-клиентами IKEA Latvia. Мы тесно сотрудничали с дизайнером интерьеров IKEA для бизнеса, чтобы воплотить наше видение в жизнь. Более того, если предложенный проект будет реализован и 70% мебели и аксессуаров будут приобретены в IKEA, услуги дизайнера интерьера компания предоставляет бесплатно. Таким образом, наше сотрудничество было естественным и органичным", - говорит Матисс Канепс, представитель латвийского филиала шведского производителя медицинского оборудования Care of Sweden AB.