Подсчитано, какие "призовые" получит сборная Латвии по баскетболу 3х3

Латвийские баскетболисты 3х3 Наурис Миезис, Карлис Ласманис, Францис Лацис и Зигмар Раймо могут получить до 23 051 евро каждый.

Тренеры спортсменов и обслуживающий персонал могут претендовать на денежное вознаграждение в размере до 11 525 евро.

Финансирование в общем размере до 35 572 евро предусмотрено выделить также Латвийскому баскетбольному союзу 3х3 на развитие вида спорта и подготовку молодых спортсменов.

Денежное вознаграждение в размере до 18 441 евро может быть вручено велосипедисту Тому Скуиньшу за пятое место в групповой гонке. Тренеры и обслуживающий персонал спортсмена могут претендовать на награду в размере до 9220 евро.

Латвийской федерации велосипедного спорта также может быть предоставлено до 35 572 евро на развитие шоссейного велоспорта и подготовку юных спортсменов.

В конце года Латвийский национальный совет по спорту рассмотрит поступившие от обществ заявления о присуждении денежных вознаграждений. Точные размеры денежных премий по рекомендации совета определит правительство.

Сборная Латвии по баскетболу 3х3, занявшая четвертое место на Олимпийских играх в Париже, сегодня, 7 августа, вернется на родину.