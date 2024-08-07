Подсчитано, какие "призовые" получит сборная Латвии по баскетболу 3х3

Латвийские баскетболисты 3х3 могут получить премию в размере до 92 204 евро за четвертое место на Олимпийских играх в Париже, сообщили в Министерстве образования и науки (IZM).
Латвийские баскетболисты 3х3 Наурис Миезис, Карлис Ласманис, Францис Лацис и Зигмар Раймо могут получить до 23 051 евро каждый.
Тренеры спортсменов и обслуживающий персонал могут претендовать на денежное вознаграждение в размере до 11 525 евро.
Финансирование в общем размере до 35 572 евро предусмотрено выделить также Латвийскому баскетбольному союзу 3х3 на развитие вида спорта и подготовку молодых спортсменов.
Денежное вознаграждение в размере до 18 441 евро может быть вручено велосипедисту Тому Скуиньшу за пятое место в групповой гонке. Тренеры и обслуживающий персонал спортсмена могут претендовать на награду в размере до 9220 евро.
Латвийской федерации велосипедного спорта также может быть предоставлено до 35 572 евро на развитие шоссейного велоспорта и подготовку юных спортсменов.
В конце года Латвийский национальный совет по спорту рассмотрит поступившие от обществ заявления о присуждении денежных вознаграждений. Точные размеры денежных премий по рекомендации совета определит правительство.
Сборная Латвии по баскетболу 3х3, занявшая четвертое место на Олимпийских играх в Париже, сегодня, 7 августа, вернется на родину.
Сборная прилетит в Ригу рейсом BT 692 авиакомпании airBaltic в 13:30.
Сначала состоится встреча баскетболистов в VIP-центре Рижского аэропорта, а затем сборная отправится по ул. Калнциема через Вантовый мост мимо памятника Свободы и завершит маршрут у офиса Латвийского олимпийского комитета на ул. Гростонас, 6b.
Как сообщалось, латвийские баскетболисты 3х3 Наурис Миезис, Карлис Ласманис, Францис Лацис и Зигмар Раймо в понедельник потерпели поражение в борьбе за бронзовые медали на Олимпийских играх в Париже.
Сборная Латвии со счетом 18:21 проиграла Литве. В основном турнире латвийцы выиграли все семь матчей, но потерпели неудачи в полуфинале и игре за бронзу.
Три года назад Миезис и Ласманис вместе с Эдгаром Круминьшем и Агнисом Чаварсом стали олимпийскими чемпионами.
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