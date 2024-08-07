"Дайте нам время прийти в себя". Лёва Би-2 о съёмках в Латвии и людях, с которыми пришлось расстаться

29 августа в концертном зале "Дзинтари" группа "Би-2" представит новую акустическую программу под названием Special, а 31 августа выступление запланировано в Таллинне - в сопровождении оркестра. В преддверии концертов вокалист группы Лёва Би-2 дал эстонскому порталу Limon.ee эксклюзивное интервью.
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– На своих выступлениях вы часто спускаетесь со сцены к публике. Бывали ли случаи, когда вы об этом жалели?
– Нет, никогда не жалею. Я на каждом концерте стараюсь обязательно это сделать. Мы это расцениваем как одну из составляющих нашего выступления. Для того, чтобы этот "номер" состоялся, я перед концертами всегда смотрю, как мне лучше выйти в зал.
Непосредственный личный контакт мне очень нравится, потому что в этот момент я... Понимаете, это такой обмен энергией. На уровне, когда ты стоишь на сцене с публикой. Ни разу не было никаких эксцессов, ничего такого.