Фото Копьеметателю Гайлумсу потребуется операция

Копьеметателю Патрику Гайлумсу после полученной в ходе Олимпийских игр в Париже травмы потребуется операция, подтвердил TVNET сам спортсмен.
Гайлумс во вторник в квалификационных соревнованиях занял в своей группе 11-е место и в финал не квалифицировался.
Во время выполнения третьей попытки он получил травму колена и вышел к представителям СМИ, сильно хромая. Позднее спортсмен попал под надзор врача Латвийского олимпийского комитета Алдиса Цирулиса.
26-летний Гайлумс подтвердил TVNET, что получил механическую травму и ему потребуется операция.
Галерея: Олимпиада в Париже. Копьеметатель Патрик Гайлумс
Расходы на операцию покроет страховка спортсмена.
В Латвию он вернется 12 августа.
Гайлумс в среду в инвалидном кресле посетил стадион Stade de France, чтобы поддержать копьеметательниц Лину Музе-Сирму и Анете Сиетиню, которые в финал не квалифицировались.
Олимпиада в Париже будет проходить до 11 августа.
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