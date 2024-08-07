Фото Копьеметателю Гайлумсу потребуется операция

Гайлумс во вторник в квалификационных соревнованиях занял в своей группе 11-е место и в финал не квалифицировался.

Во время выполнения третьей попытки он получил травму колена и вышел к представителям СМИ, сильно хромая. Позднее спортсмен попал под надзор врача Латвийского олимпийского комитета Алдиса Цирулиса.

26-летний Гайлумс подтвердил TVNET, что получил механическую травму и ему потребуется операция.

Галерея: Олимпиада в Париже. Копьеметатель Патрик Гайлумс

Расходы на операцию покроет страховка спортсмена.

В Латвию он вернется 12 августа.

Гайлумс в среду в инвалидном кресле посетил стадион Stade de France, чтобы поддержать копьеметательниц Лину Музе-Сирму и Анете Сиетиню, которые в финал не квалифицировались.

Олимпиада в Париже будет проходить до 11 августа.

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