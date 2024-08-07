"Сегодня волейбольный бог был на их стороне". Граудиня - о поражении в четвертьфинале

Граудиня и Самойлова, посеянные на турнире под девятым номером, со счетом 0-2 (16:21, 10:21) уступили лидерам мирового рейтинга бразильскому дуэту Эдуардо Лисбоа/Ана Патрисия Силва.

Латвийские спортсменки в начале матча вышли вперед 6:0, однако потом бразильянки перехватили инициативу, более не позволяя латвийскому дуэту выйти вперед.

"Мы были немного шокированы эти, но мы уже знали, что они будут давить и всю игру, определенно, так не будет", - сказала Самойлова.

"Они поняли, что если продолжать играть с нами как в начале матча, то снова будет как в Остраве, и им нужно сделать все, чтобы победить. Когда они включили свой двигатель, остановить их будет сложно", - продолжила Самойлова, вспомнив турнир Elite 16 в Jстраве, когда латвийскому дуэту удалось одержать две победы над бразильянками.

Представительницы Латвии завершили соревнования в Париже на пятом разделенном месте, и Граудиня выразила удовлетворение в связи с этим.