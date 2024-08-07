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"Сегодня волейбольный бог был на их стороне". Граудиня - о поражении в четвертьфинале

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Латвийский дуэт пляжных волейболисток в матче против Бразилии
Латвийский дуэт пляжных волейболисток в матче против Бразилии Фото: Edijs Pālens/LETA

Латвийские пляжные волейболистки Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в четвертьфинале Олимпийских игр в Париже были удивлены удачным началом матча, когда удалось накопить преимущество в шесть очков, в разговоре с журналистами признала Самойлова.

Граудиня и Самойлова, посеянные на турнире под девятым номером, со счетом 0-2 (16:21, 10:21) уступили лидерам мирового рейтинга бразильскому дуэту Эдуардо Лисбоа/Ана Патрисия Силва.

Латвийские спортсменки в начале матча вышли вперед 6:0, однако потом бразильянки перехватили инициативу, более не позволяя латвийскому дуэту выйти вперед.

"Мы были немного шокированы эти, но мы уже знали, что они будут давить и всю игру, определенно, так не будет", - сказала Самойлова.

"Они поняли, что если продолжать играть с нами как в начале матча, то снова будет как в Остраве, и им нужно сделать все, чтобы победить. Когда они включили свой двигатель, остановить их будет сложно", - продолжила Самойлова, вспомнив турнир Elite 16 в Jстраве, когда латвийскому дуэту удалось одержать две победы над бразильянками.

Представительницы Латвии завершили соревнования в Париже на пятом разделенном месте, и Граудиня выразила удовлетворение в связи с этим.

"Глядя на результаты последних трех лет, если бы нам кто-то сказал, что мы возьмем пятое место и здесь в Париже, я была бы очень рада", - отметила Граудиня.

"В пляжном волейболе немного есть принцип лотереи, который сегодня сыграл не в нашу пользу. У меня было так много блоков, которые падали им обратно в руки. Обычно пятьдесят на пятьдесят, но сегодня они подняли абсолютно все мои блоки. Сегодня бог волейбола был на их стороне", - добавила она.

После удачного начала игры латвийскому дуэту уже не удавалось найти переломные моменты, чтобы снова можно было приблизиться к соперницам.

"Надеялись, что сегодня защита будет чуть "мягче", но они доказали свой титул лучших защитниц, так как их атака была стопроцентной", - пояснила Граудиня.

Латвийские пляжные волейболистки также рассказали, что на следующей неделе отправятся на чемпионат Европы, а после него оставшуюся часть сезона будут отдыхать

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