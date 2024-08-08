Чт, 8.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Жорж Сиксна высказался о самом модном продукте этого лета - футболке с его фамилией

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Самым "горячим" продуктом этого лета стала футболка рэпера Озолса с фамилией легендарного певца Жоржа Сиксны. Что по этому поводу думает сам 67-летний исполнитель?

В то время как сам Сиксна продолжает выступать в белой рубашке с чёрной бабочкой на шее, линия футболок Žoržs с принтами фотопортретов Сиксны, созданная рэпером и одним из основателей латвийского хип-хопа Озолсом, стала культовым продуктом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ozols (@ozmuzika)

Сиксна в разговоре с журналом Ir не скрывает своего восхищения.

"Озолс - человек чести! Он сам придумал эту идею, вложил средства и отвечает за продажи, а доход он делит со мной. Я получаю деньги, не пошевелив пальцем! Такая честность меня удивила", - сказал Сиксна.

Подробнее читайте в номере журнала Ir от 8 августа!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх