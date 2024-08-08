Жорж Сиксна высказался о самом модном продукте этого лета - футболке с его фамилией

Самым "горячим" продуктом этого лета стала футболка рэпера Озолса с фамилией легендарного певца Жоржа Сиксны. Что по этому поводу думает сам 67-летний исполнитель?
В то время как сам Сиксна продолжает выступать в белой рубашке с чёрной бабочкой на шее, линия футболок Žoržs с принтами фотопортретов Сиксны, созданная рэпером и одним из основателей латвийского хип-хопа Озолсом, стала культовым продуктом.
Сиксна в разговоре с журналом Ir не скрывает своего восхищения.
"Озолс - человек чести! Он сам придумал эту идею, вложил средства и отвечает за продажи, а доход он делит со мной. Я получаю деньги, не пошевелив пальцем! Такая честность меня удивила", - сказал Сиксна.
Подробнее читайте в номере журнала Ir от 8 августа!
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