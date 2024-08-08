Сколько получат Граудиня и Самойлова за пятое место на Олимпиаде

Тренеры и обслуживающий персонал спортсменок могут претендовать на денежное вознаграждение в размере до 6915 евро.

В свою очередь, Латвийской федерации волейбола может быть выделено 35 572 евро на развитие пляжного волейбола и подготовку молодых спортсменов.

Ранее сообщалось, что латвийские баскетболисты 3х3 могут получить премию в размере до 92 204 евро за четвертое место на Олимпийских играх в Париже, сообщили в IZM.

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