Более 100 детей и подростков из Латвии, отправившиеся в лагерь для серфинга в Португалию, застряли в Испании из-за некомпетентности турфирмы Fisom braucieni. Один из автобусов сломался в Словении, но на этом неприятности не закончились, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Ночевали на улице, автостраде и бензоколонке: подростки, застрявшие в Испании, описывают ситуацию
Остальные продолжали свой путь, пока не застряли в Барселоне. Почему так произошло, участники не знают. Тогда начались проблемы с ночлегом. Пока, наконец, путешествие не остановилось в испанском городе Буэндиа.
"Была ночевка на улице в Барселоне, ночевка на автостраде в Мадриде, на бензоколонке, а теперь мы здесь. Мы все спим в палатках. В Испании +38 градусов. У нас есть бесплатный душ, бесплатные туалеты. Единственная еда: рестораны, магазин. Мы выкупили половину магазина, мы не можем готовить себе еду", - рассказал один из подростков.
В кемпинге около ста человек из Латвии. От адской жары можно освежиться в городском бассейне, вход в который стоит 3 евро. Вокруг царит хаос, неизвестно, когда удастся вернуться домой. Некоторые уже отправились в аэропорты, чтобы улететь домой, у других, как выяснилось, есть только дешевые страховые полисы, которые не покрывают неожиданные билеты домой.
Один из участников поездки говорит: "Матис, который является главным организатором, исчез. Никто толком не знает, где он находится. Вместо себя он послал сестру, которая должна была за нами присматривать. Мы спим в кемпинге, ответственные люди пытаются выяснить, что происходит с нашими страховками, как нам добраться домой. Я взрослый человек, я могу лучше управлять ситуацией. Но у нас есть люди, которым 13 лет, им и физически, и морально это гораздо тяжелее".
В настоящее время PATC запустил механизм, который поможет детям и подросткам вернуться домой за счет государства.
"Мы позаботились о том, чтобы дети в испанском кемпинге были в безопасности — их охраняет местная полиция. Мы находимся в постоянной связи с родителями детей и представителем компании Fisom о дальнейших шагах. Министерство Министерство иностранных дел также продолжает поддерживать связь с посольством Латвии в Испании, PTAC и страховыми компаниями", - сообщает МИД.
Ārlietu ministrija ir saņēmusi apstiprinājumu no @PTACgovLV, ka bērnus Latvijā varēs nogādāt par valsts līdzekļiem. Šobrīd strādājam, lai atrastu transportu un bērnus varētu nogādāt Latvijā - apzinām iespējas gan ar autobusiem, gan ar aviosatiksmi. Esam nodrošinājuši, ka bērni…— Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #atbalstuUkrainu 🇺🇦 (@Arlietas) August 8, 2024
Компания Fisom активно рекламируется в TikTok, пару дней назад были размещены видеоролики, призывающие людей подать заявку на поездку в Португалию.
Телефоны, указанные на сайте Fisom, отключены и связаться с представителями компании пока не представляется возможным.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!