Видео Ночевали на улице, автостраде и бензоколонке: подростки, застрявшие в Испании, описывают ситуацию

Остальные продолжали свой путь, пока не застряли в Барселоне. Почему так произошло, участники не знают. Тогда начались проблемы с ночлегом. Пока, наконец, путешествие не остановилось в испанском городе Буэндиа.

"Была ночевка на улице в Барселоне, ночевка на автостраде в Мадриде, на бензоколонке, а теперь мы здесь. Мы все спим в палатках. В Испании +38 градусов. У нас есть бесплатный душ, бесплатные туалеты. Единственная еда: рестораны, магазин. Мы выкупили половину магазина, мы не можем готовить себе еду", - рассказал один из подростков.

В кемпинге около ста человек из Латвии. От адской жары можно освежиться в городском бассейне, вход в который стоит 3 евро. Вокруг царит хаос, неизвестно, когда удастся вернуться домой. Некоторые уже отправились в аэропорты, чтобы улететь домой, у других, как выяснилось, есть только дешевые страховые полисы, которые не покрывают неожиданные билеты домой.