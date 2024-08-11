Жители Лиепаи, которые на законных основаниях приобрели и обустроили квартиры на улице Леню, 5, а затем лишились их из-за того, что SIA Lēņu nams, с которым у них был заключен договор о постепенном выкупе недвижимости, прекратило свою деятельность в процессе упрощенной ликвидации, подают иск в Конституционный суд через адвоката Улдиса Шнейбахса. Люди считают, что их права были необоснованно ущемлены, и будут продолжать оспаривать несправедливое положение закона, из-за которого они лишились крыши над головой.

Потому что они не читали Latvijas Vēstnesis. Так Улдис Шнейбахс, представитель жильцов дома № 5 по улице Леню, кратко описывает причину, почему несколько семей лишились квартир, которые считали своими.

Вкратце: 12 января 2021 года в Latvijas Vēstnesis было опубликовано сообщение о ликвидации SIA Lēņu nams, с которым жильцы заключили официальный договор о покупке доли собственности в многоквартирном доме. В сообщении говорилось, что заинтересованным в ликвидации общества лицам предлагается в течение месяца подать в Регистр предприятий заявление о назначении ликвидатора. Никто из жильцов дома не прочел объявление, опубликованное в официальном бюллетене. К 26 февраля 2021 года ни одно заинтересованное в ликвидации предприятия лицо не подало заявление, поэтому производство по делу о неплатежеспособности SIA Lēņu nams не открывалось. Граждане упустили возможность реализовать свои законные права. Lēņu nams прекратило свое существование, а принадлежавший ему многоквартирный дом перешел в собственность Лиепайского самоуправления, которое вынудило выселиться жителей, ремонтировавших и обустраивавших квартиры.