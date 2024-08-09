Фото "Чудеса происходят..." Тренер Швецова - о шансах спортсмена в финале Олимпийских игр

В этом формате современное пятиборье проходит в последний раз. В дальнейшем верховую езду заменят полосой препятствий. Ефременко допускает, что для того, чтобы полностью ее освоить, потребуется примерно полгода.

"Сегодня все получилось, удалось и насладиться, - не скрывает Швецов. - В стрельбе немного стрессовал, но хорошо бежал и остальные не бежали дико быстро. Я доволен тем, как пробежал".

В финале спортсмены будут соревноваться в конкуре, фехтовании в бонусном порядке, плавании и комбинационном беге и стрельбе. В фехтовании будут зачтены очки, полученные в полуфинале, где Швецов показал третий результат. Поэтому в фехтовании в бонусном порядке есть возможность получить дополнительные очки.

Павел Швецов Фото: Romāns Kokšarovs/LOK

После соревнований по фехтованию он получил большое количество поздравлений в соцсетях. Швецов - последний из латвийских спортсменов, который стартует на Олимпийских играх в Париже.

"Рад, что я не подвел болельщиков и вышел в финал, - сказал Швецов. - Думаю, что болельщикам будет интересно смотреть. В субботу все начнется заново".

Для Швецова это вторая Олимпиада в карьере. Три года назад в Токио он занял 14-е место.

Он не скрывает, что созданная у Версальского дворца арена на 14 000 мест - самая впечатляющая из всех, на которых он стартовал. "Можно сказать, что это для меня как дебют на Олимпийских играх. В Токио было почти как городские матчи. Здесь - впечатляюще".

Олимпийский игры будут проходить до 11 августа.

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