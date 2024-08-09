Фото "Чудеса происходят..." Тренер Швецова - о шансах спортсмена в финале Олимпийских игр

Современный пятиборец Павел Швецов и его тренер Михаил Ефременко считают реальным попасть в десятку лучших на Олимпийских играх в Париже.
В своем полуфинале Швецов занял пятое место. Финал у Версальского дворца пройдет в субботу. До тех пор атлету нужно суметь восстановиться.
В финале будут соревноваться 18 спортсменов, по девять лучших из каждого полуфинала.
Ефременко указал журналистам, что Швецов слишком часто ошибался в стрельбе, кроме того, не решенным до сих пор вопросом остается бег.
"В этот раз за мишенями были зрители. Раньше у нас так никогда не было, - отметил Ефременко. - Но это ничего. Мы профессионалы и должны приспособиться к этому. Теперь главное будет восстановиться, нужно вернуть силы и с новыми эмоциями идти вперед".
Галерея: Павел Швецов в полуфинале Олимпиады в Париже
Он также указал, что Швецову попалась хорошая лошадь, что немаловажно, чтобы достичь наилучшего результата. Впрочем, на этих соревнованиях хороши все лошади. Для каждой создано описание, с которым можно ознакомиться до начала верховой езды.
"Минимальную задачу мы выполнили, - сказал Ефременко. - Мы удовлетворены попаданием в 18 лучших. Реально - думаю, что можем быть в десятке. Чудеса же происходят..."
В этом формате современное пятиборье проходит в последний раз. В дальнейшем верховую езду заменят полосой препятствий. Ефременко допускает, что для того, чтобы полностью ее освоить, потребуется примерно полгода.
"Сегодня все получилось, удалось и насладиться, - не скрывает Швецов. - В стрельбе немного стрессовал, но хорошо бежал и остальные не бежали дико быстро. Я доволен тем, как пробежал".
В финале спортсмены будут соревноваться в конкуре, фехтовании в бонусном порядке, плавании и комбинационном беге и стрельбе. В фехтовании будут зачтены очки, полученные в полуфинале, где Швецов показал третий результат. Поэтому в фехтовании в бонусном порядке есть возможность получить дополнительные очки.
После соревнований по фехтованию он получил большое количество поздравлений в соцсетях. Швецов - последний из латвийских спортсменов, который стартует на Олимпийских играх в Париже.
"Рад, что я не подвел болельщиков и вышел в финал, - сказал Швецов. - Думаю, что болельщикам будет интересно смотреть. В субботу все начнется заново".
Для Швецова это вторая Олимпиада в карьере. Три года назад в Токио он занял 14-е место.
Он не скрывает, что созданная у Версальского дворца арена на 14 000 мест - самая впечатляющая из всех, на которых он стартовал. "Можно сказать, что это для меня как дебют на Олимпийских играх. В Токио было почти как городские матчи. Здесь - впечатляюще".
Олимпийский игры будут проходить до 11 августа.
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