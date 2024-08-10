Фото и Видео Пожарные все еще работают на Ганибу дамбис, где загорелись ангары

Как сообщила агентству LETA пресс-представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ВУГД) Виктория Грибусте, пожарные наблюдают за ситуацией на месте происшествия и измеряют температуру в куче титановой стружки, покрытой гравием.

Как сообщалось, в среду, 7 августа, в ангаре на Ганибу дамбис в Риге вспыхнул пожар, распространяя черный и едкий дым по окрестностям.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) сообщили, что вызов поступил в 13:53.

На месте работают 40 пожарных с восемью автоцистернами, двумя лестницами, а также специализированным автомобилем для шлангов и пены.

Как отмечает LETA, на месте работает много пожарных, вся территория оцеплена, тушение ангара ведется с использованием различной техники, в том числе автоподъемника сверху.

На месте пожара в Риге образовалось сильное задымление, поэтому VUGD рекомендует жителям в районе Ганибу дамбис закрыть окна, двери, выключить вентиляционные и рекуперативные устройства.

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