Фото и видео Пожар на Ганибу дамбис: в пяти ангарах горели титановая стружка и масла

В среду, 7 августа, в ангаре на Ганибу дамбис в Риге возник пожар, в результате которого загорелись титановая стружка и масла, подтвердила TVNET представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте.
По словам очевидцев происшествия, в этом районе можно было видеть большие клубы едкого дыма.
Очевидцы говорят, что заметили пожар около 14:00.
Видео: Пожар в ангаре в Риге
На месте работают оперативные службы, сообщила представитель VUGD. Подробной информацией о происшествии, в том числе о пострадавших, VUGD пока не располагает.
В 18:36 пожарные ограничили распространение огня. На месте происшествия горели пять ангаров общей площадью 900 квадратных метров, а также размещенная между ангарами готовая продукция и технические устройства на площади 650 квадратных метров. Общая площадь возгорания составила 1550 квадратных метров.
Для ликвидации пожара на Ганибу дамбис в Риге предприятие Rīgas ūdens поставляет гранит и песок, сообщили агентству LETA в Рижском самоуправлении.
От представителей объекта LLR-Ecotech была получена информация, что в горящих ангарах находится титановая стружка, которую не рекомендуется тушить водой, а также содержащие нефтепродукты масла, пояснили в Государственной службе окружающей среды (VVD).
В сотрудничестве с Рижской думой организуется подача гранита, чтобы покрыть это вещество, что позволит сбить пламя и снизить задымление в округе.
По наблюдениям TVNET, координаторы Центра жителей районов Риги в своих группах в Facebook разместили предупреждение, что на Ганибу дамбис большая пожароопасность и осложнены работы по тушению, поэтому рекомендуется держать окна в квартирах закрытыми.
Представители LLR-Ecotech указали, что горящий ангар использовался в качестве склада металлолома. В данный момент у предприятия нет информации о причинах пожара, но ангар сгорел почти полностью.
Кроме того, в LLR-Ecotech не смогли назвать размер ущерба, так как сначала нужно понять, что именно горело и что, возможно, сохранилось.
Дополнительно реализуются мероприятия, чтобы защитить от огня еще один ангар.
В данный момент к тушению пожара привлечено предприятие Rīgas ūdens, которое поставляет гранит и песок. На объекте находится и техника Rīgas satiksme.
"На месте пожара в Риге образовалось сильное задымление, поэтому рекомендуем жителям в районе Ганибу дамбис закрыть окна, двери, выключить вентиляционные и рекуперативные устройства!" - такое сообщение распространили и представители VUGD.
Видео: Пожар на Ганибу дамбис
Как уже сообщалось, на месте работают 40 пожарных с восемью автоцистернами, двумя лестницами, а также специализированным автомобилем для шлангов и пены.
В VUGD сообщили, что вызов на пожар поступил в 13:53.
Как рассказал агентству LETA человек, работавший рядом с местом происшествия, загорелся один из нескольких ангаров, однако он не знает, что находится в конкретном ангаре. Тем, кто работает поблизости, также было велено покинуть этот район. Как отмечает агентство LETA, территория огорожена и внутрь никого не пускают.
Другой очевидец, работавший примерно в 150-200 метрах от загоревшегося ангара, рассказал, что вскоре после пожара услышал несколько взрывов. Он тоже не знает, что находится в этом конкретном ангаре.
Галерея: Пожар на Ганибу дамбис в Риге
Еще один человек, работавший неподалеку, рассказал LETA, что ему удалось переместить несколько автомобилей, чтобы защитить их от пламени, после чего он покинул район.
Как отмечает LETA, на месте работает много пожарных, вся территория оцеплена, тушение ангара ведется с использованием различной техники, в том числе автоподъемника сверху.
Галерея: Пожар на Ганибу дамбис в Риге
На Ганибу дамбис рядом с местом происшествия ограничено движение транспорта.
Видео: Пожар в Риге
Пользователи соцсети Х также поделились видео и фотографиями с места происшествия:
Baigi deg! pic.twitter.com/jRnC9Xk7iG— Dzintars Rudzītis (@Dziraa) August 7, 2024
Masīvs ugunsgrēks tālumā. Dūmi veļas pāri Skanstei. #ugungrēks pic.twitter.com/SNfmbD58Yl— Marta Kļava (@MartaKlava) August 7, 2024
#Ugunsgrēks ganību dambī... pic.twitter.com/IfUGs1HIWl— Kārlis (@Juicijs) August 7, 2024
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