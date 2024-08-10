У Литвы - четыре медали на Олимпиаде, а у Латвии и Эстонии...

После соревнований в 14-й день Олимпийских игр в Париже в медальном зачете по-прежнему лидируют США. Тем временем среди стран Балтии только Литва получила награду Литва.
Американцы завоевали в пятницу еще три золотые медали и теперь имеют 33 медали высшей пробы, а также по 39 серебряных и бронзовых медалей.
У Китая, занимающего второе место в общем зачете, также 33 золотые медали, но гораздо меньше серебряных (27) и бронзовых (23) наград.
Австралия сохраняет третью позицию с 18 золотыми, 16 серебряными и 14 бронзовыми медалями, а Япония поднялась на четвертое место с 16 золотыми, восемью серебряными и 13 бронзовыми наградами.
Великобритания занимает в общем зачете пятое место с 14 золотыми, 20 серебряными и 23 бронзовыми медалями, а замыкает шестерку лидеров Франция с 14 золотыми, 20 серебряными и 22 бронзовыми медалями.
Больше всего медалей завоевали спортсмены США - 111, Китая - 83, Великобритании - 57 и принимающая сторона - Франция - 56.
Как минимум одну медаль завоевали представители 85 стран, а также сборная беженцев Международного олимпийского комитета (МОК). Из стран Балтии награды завоевала только Литва: две серебряные и две бронзовые медали.
9 августа Литва заняла второе место в новой дисциплине брейк-данс, где 17-летняя Доминика Баневича со сценическим именем Bgirl Nicka заняла второе место. Первую в истории золотую медаль в этой дисциплине завоевала японка Ами Юаса, или Ami.
Серебро также завоевал литовский спортсмен Миколас Алекна. Он установил новый олимпийский рекорд по метанию диска, который, однако, продержался менее десяти минут.
В 2004 году отец Миколаса Виргилиюс метнул диск на расстояние 69,89 метра и завоевал свою вторую золотую медаль. Рекорд легенды литовского спорта продержался до 2024 года, когда его побил его собственный сын. Своим вторым броском на Олимпийских играх в Париже Алекна отправил диск на 69,97 метра.
Его неожиданно превзошел ямайский спортсмен Роже Стона, в четвертом броске метнувший диск ровно на 70 метров.
Первую медаль Литвы завоевала гребец Виктория Сенкуте, занявшая 3 августа третье место в одиночном разряде. Второй приз достался литовским баскетболистам 3х3, которые в матче за бронзу обыграли именно Латвию. Это также был лучший результат для латвийской команды - четвертое место.
Лучшая итоговая позиция эстонцев также оказалась недалеко от тройки лидеров. Уже в первый день соревнований, 27 июля, эстонская фехтовальщица Нелли Дифферт проиграла в жестокой борьбе за бронзу.
Олимпийские игры проходят во Франции до 11 августа, причем не только во французской столице, но и еще в 16 местах, включая заморскую территорию Франции - Французскую Полинезию. В программу Игр включены 32 вида спорта и будет разыграно 329 комплектов медалей.
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