У Литвы - четыре медали в Олимпиаде, а у Латвии и Эстонии...

Серебро также завоевал литовский спортсмен Миколас Алекна. Он установил новый олимпийский рекорд по метанию диска, который, однако, продержался менее десяти минут.

В 2004 году отец Миколаса Виргилиюс метнул диск на расстояние 69,89 метра и завоевал свою вторую золотую медаль. Рекорд легенды литовского спорта продержался до 2024 года, когда его побил его собственный сын. Своим вторым броском на Олимпийских играх в Париже Алекна бросил диск на 69,97 метра.

Его неожиданно превзошел ямайский спортсмен Роже Стона, в четвертом броске отправивший диск ровно на 70 метров.

Первую медаль Литвы завоевала гребец Виктория Сенкуте, занявшая 3 августа третье место в одиночном разряде. Второй приз достался литовским баскетболистам 3х3, которые в матче за бронзу обыграли именно Латвию. Это также был лучший результат для латвийской команды - четвертое место.

Лучшая итоговая позиция эстонцев также оказалась недалеко от тройки лидеров. Уже в первый день соревнований, 27 июля, эстонская фехтовальщица Нелли Дифферт проиграла в жестокой борьбе за бронзу.

Олимпийские игры пройдут во Франции до 11 августа, причем не только во французской столице, но и еще в 16 местах, включая заморскую территорию Франции - Французскую Полинезию. В программу Игр включены 32 вида спорта и будет разыграно 329 комплектов медалей.

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