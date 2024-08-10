17-летняя литовка завоевала серебро на Олимпиаде. Сколько денег она получит на родине?

Первую золотую медаль в истории в указанной дисциплине завоевала японка Ами Юаса, или Ami, который в финальном матче победила Баневичу со счетом 3-0, получив 16 из 27 голосов жюри. Ожидается, что за добытое серебро Литва наградит 17-летнюю спортсменку почти 84 тысячами евро.

Столько же денег причитается и Миколасу Алекне, занявшему второе место в метании диска. В свою очередь спортсменке в гребле Виктории Сенкуте и баскетболисткам 3х3 полагается по 62 тысячи евро за бронзу.

Призовой фонд литовских олимпийцев – один из самых высоких в Париже.

В 2018 году брейк-данс дебютировал на юношеских Олимпийских играх, но уже через год его включили в программу Парижских игр.

Олимпийские игры проходят во Франции до 11 августа, причем не только во французской столице, но и еще в 16 местах, включая заморскую территорию Франции - Французскую Полинезию. В программу Игр включены 32 вида спорта, всего будет разыграно 329 комплектов медалей.

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