Надежды рухнули. Павел Швецов упустил медали в современном пятиборье

Вторым с 1542 очками стал японец Тайсю Сато, а третьим с 1536 очками - итальянец Джорджо Малан.

Латвийский спортсмен заработал 279 очков, заняв 16 место среди 18 финалистов. Шестеро спортсменов прошли трассу без ошибок и набрали по 300 очков.

В бонусном раунде по фехтованию Швецову не удалось выиграть единственный бой, сохранив свой полуфинальный результат в 240 очков и оставшись третьим в турнире. Эльгенди стал победителем в этой дисциплине с 245 очками.

В плавании Швецов преодолел 200 метров вольным стилем за две минуты 3,71 секунды, набрав 303 очка и заняв десятое место в этой дисциплине. Наилучший результат в одну минуту и ​​57,52 секунды показал британский спортсмен Джозеф Чонг, набрав 315 очков.

После трех дисциплин Швецов занял восьмое место с 822 очками. Эльгенди лидировал с 857 очками. В совмещении бега и стрельбы Швецов опустился на 17 место.

В пятницу в полуфинале Швецов финишировал пятым и обеспечил себе место в финале, куда вошли по девять лучших спортсменов обоих полуфиналов.

Швецов во второй раз участвует в Олимпийских играх. Три года назад в Токио он занял 14-е место.

Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции до 11 августа, причем не только во французской столице, но и еще в 16 местах, включая заморскую территорию - Французскую Полинезию. В программу Игр включены 32 вида спорта, всего будет разыграно 329 комплектов медалей.

На Парижских играх Латвию представляют 29 спортсменов в 14 видах спорта.

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