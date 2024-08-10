Надежды рухнули. Павел Швецов упустил медали в современном пятиборье

Латвийский спортсмен Павел Швецов занял 17-е место в соревнованиях по современному пятиборью на Олимпийских играх в Париже в субботу, 10 августа. Швецов набрал 1452 очка, а чемпионом с мировым рекордом в 1555 очков стал египтянин Ахмед Эльгенди.
Вторым с 1542 очками стал японец Тайсю Сато, а третьим с 1536 очками - итальянец Джорджо Малан.
Латвийский спортсмен заработал 279 очков, заняв 16 место среди 18 финалистов. Шестеро спортсменов прошли трассу без ошибок и набрали по 300 очков.
В бонусном раунде по фехтованию Швецову не удалось выиграть единственный бой, сохранив свой полуфинальный результат в 240 очков и оставшись третьим в турнире. Эльгенди стал победителем в этой дисциплине с 245 очками.
В плавании Швецов преодолел 200 метров вольным стилем за две минуты 3,71 секунды, набрав 303 очка и заняв десятое место в этой дисциплине. Наилучший результат в одну минуту и 57,52 секунды показал британский спортсмен Джозеф Чонг, набрав 315 очков.
После трех дисциплин Швецов занял восьмое место с 822 очками. Эльгенди лидировал с 857 очками. В совмещении бега и стрельбы Швецов опустился на 17 место.
В пятницу в полуфинале Швецов финишировал пятым и обеспечил себе место в финале, куда вошли по девять лучших спортсменов обоих полуфиналов.
Швецов во второй раз участвует в Олимпийских играх. Три года назад в Токио он занял 14-е место.
Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции до 11 августа, причем не только во французской столице, но и еще в 16 местах, включая заморскую территорию - Французскую Полинезию. В программу Игр включены 32 вида спорта, всего будет разыграно 329 комплектов медалей.
На Парижских играх Латвию представляют 29 спортсменов в 14 видах спорта.
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