Скандал в гимнастике продолжается: США попытаются вернуть отнятую у Чайлз медаль

Изначально третье место в вольных упражнениях по спортивной гимнастике в понедельник, 5 августа, завоевала именно румынка Ана Барбосу, но после удовлетворения апелляции сборной США Чайлз переместилась с пятого на третье место, оставив румынку без награды и "опустив" ее на 4-е место.

Олимпийский комитет Румынии подал апелляцию, сославшись на то, что сборная США не смогла подать запрос в отведенное время (одну минуту).

В соревнованиях в понедельник Чайлз первоначально набрала 13,666 пункта, что обеспечило ей пятое место, но после того, как ее тренер потребовал пересмотра, судьи улучшили оценку до 13,766. Барбосу набрала 13,700.

Олимпийской чемпионкой стала бразильская гимнастка Ребека Андраде (14,166 балла), серебро завоевала американка Симона Байлз, уступившая победительнице 0,033 балла.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!