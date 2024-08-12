"Это лето у нас хуже, прошлый год был более заполненным", - делится исполнительный директор ресторана Kaļķu vārti Сандра Сирмаце.

Популярному в свое время у иностранных туристов месту развлечений четыре года назад по экономическим соображениям пришлось покинуть помещения на площади Ливу. Теперь ресторан принимает гостей на ул. Яуниела рядом с Домской площадью.

"Если в Старой Риге больше людей, то значит, что в порту остановился паром. Но когда кораблей нет, город выглядит мертвым", - говорит Сирмаце. - Ощущение такое, что в целом в этом году туристов в Старой Риге меньше, чем в прошлом".

Соответственно подстраивается и время работы ресторана - по рабочим дням он открыт только с 17 часов.

"Для ресторана этот год в целом будет плохим, потому что какая-то жизнь началась только в мае, это на месяц позже, чем в прошлые сезоны".

Сирмаце приходит к выводу, что пассажиры паромов, которые чаще всего посещают Ригу всего на несколько часов, не ориентированы на посещение ресторанов: "Это в большей степени посетители пивного сада, любители выпить бокал вина под закуску, а не клиенты ресторана. Скорее всего, и на судах предоставляется полный сервис, и многие по возвращении на палубу обедают там".

Руководитель ресторана подчеркивает, что для Латвии одних паромных пассажиров недостаточно, нужны и туристы, которые ночуют здесь и в том числе выезжают за пределы Риги.

На ничтожное количество туристов агентству LETA жалуется и глава Латвийского ресторанного общества Янис Ензис.

"Ситуацию с туризмом в Латвии и Риге можно увидеть невооруженным глазом - выйдя на небольшую прогулку по Старой Риге, можно быстро сосчитать многочисленные закрытые рестораны и места развлечений".

По его оценке, показатели восстановления туризма соседних стран - Эстонии и Литвы - после пандемии намного лучше.

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