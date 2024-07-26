Общество ресторанов: ситуация в секторе общепита критическая; предприятия повышают цены

Он отметил, что в ходе опроса членов организации 20% заявили, что повысили цены на 10%, еще 22% повысили цены до 10%, а 58% в последнее время не меняли цены или даже снизили их.

"Основной причиной повышения цен рестораны называют высокое налоговое бремя", - сказал Ензис, добавив, что в Латвии по-прежнему одна из самых высоких ставок PVN среди стран-членов ЕС) в секторе общественного питания, а также самая высокая налоговая нагрузка на труд в Балтии.

На цены в сфере общественного питания также влияет нехватка рабочей силы и связанный с этим рост зарплат, а также недостаток клиентов, особенно туристов.

"Ситуация очень печальная. Ситуацию с туризмом в Латвии и Риге можно наблюдать невооруженным глазом - короткая прогулка по Старому городу быстро обнаружит множество закрытых ресторанов и развлекательных заведений", - сказал Йензис.

По его словам, на снижение числа туристов повлияла и война России в Украине, но соседние страны - Эстония и Литва - восстанавливаются после пандемии гораздо лучше.

"Обычно лето - это время, когда бизнес может создать подушку безопасности на межсезонье. В этом году этого не произошло", - сказал Ензис.

"Ситуация в секторе критическая, и предприниматели очень надеются на пониженную ставку PVN на услуги общественного питания", - подчеркнул Ензис.

Это помогло бы отрасли из критической ситуации за счет сокращения доли теневой экономики, повышения социальных гарантий для работников и конкурентоспособности самих компаний.

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