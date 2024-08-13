В какой вы шляпе?

В Османской империи и Турции принимались законы в отношении головных уборов для населения (в первую очередь для чиновников и военных) с уголовным наказанием за неисполнение.

На протяжении шести веков были изданы законы, обязывающие чиновников и военных носить тюрбаны, затем их запретили и обязали носить фески. В 1925 году Мустафа Кемаль Ататюрк издал «закон о шляпах», обязывающий мужчин носить европейские шляпы. За фески и тюрбаны – штраф или тюремный арест.

Голливуд, в попытке помочь нам разобраться в сюжете вестернов, надел на плохих парней чёрные шляпы, а на хороших – белые.

В фильме «The Great Race» («Большие гонки», 1965) коварный профессор Фэйт – в чёрном цилиндре, а бесстрашный испытатель и искатель приключений Лесли, по прозвищу Великий, – в белом шофёрском кепи.

Вспомним сериал «Peaky Blinders» («Острые Козырьки», 2013). Название кепки-восьмиклинки с зауженным козырьком, вынесенное в заголовок, сразу говорит и о статусе, и о поведении главных героев.

Резюме: шляпа говорит о том, кто ты и что ты.

Именно поэтому в бизнесе, и особенно в Hubbard Management System, термин «шляпа» получил новое, специальное значение.

Л. Рон Хаббард, автор энциклопедии «Курс руководителя организации», дал шляпе такое определение: «Наименование поста в организации и работа, которая к нему относится». И далее: «Шляпа представляет собой папки и подборки материалов, ей обучают того, кто занимает пост».

Когда новый сотрудник приходит в компанию, со стороны руководителей будет вежливым (и разумным) дать ему «мгновенную шляпу». Быстро изучив её, сотрудник поймёт, что может делать прямо сейчас.

Это принципиально отличается от должностных инструкций. Здесь не говориться о правах и обязанностях. Здесь говорится о том, что и как нужно делать конкретно в этой компании и конкретно на этой должности.

Если вы руководитель, и описали свою шляпу, то вы – счастливый человек. Вы можете пойти в отпуск, передав свою шляпу тому, кто заменит вас на этот период. Вам не придётся весь отдых провести у ноутбука, отвечая на поток вопросов от подчинённых.

Частью шляпы являются чек-листы.

А вот что пишет Роман Вишневецкий (успешный израильский предприниматель и бизнес-консультант): «Вы даже сэкономите время на том, что не придётся выговаривать сотрудникам, объяснять им ещё и ещё раз простые истины! Достаточно будет просто сказать: «Приведите вашу работу в соответствии с чек-листами. Я обязательно проверю». (статья «Царство чек-листов»).

Резюме: хорошо созданная шляпа — это успех сотрудника, спокойствие руководителя и стабильность компании.

А франшиза без шляп — это просто надувательство.

23 августа Роман Вишневецкий — предприниматель, бизнес-консультант, эксперт в области технологии управления Hubbard Management System — выступит в рамках открытого онлайн-собрания WISE Baltijas uzņēmēju klubs. Название вебинара: «САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СОТРУДНИКИ — МЕЧТА? РЕАЛЬНОСТЬ!».

Как правильно общаться с сотрудниками? Как снизить напряжение в коллективе? Как помочь новичку освоиться быстрее? У нас есть ответы!

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