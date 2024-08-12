Сырский: Под контролем Украины находится около 1000 кв. км территории России

"Мы продолжаем проводить наступательные операции в Курской области. В соответствии с ситуацией сейчас под нашим контролем находится около 1000 квадратных километров территории Российской Федерации", - сказал Сырский на видео, опубликованном в профильных социальных сетях президента Украины Владимира Зеленского.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области России Алексей Смирнов сказал российскому диктатору Владимиру Путину, что 28 населенных пунктов области "находятся под контролем врага", сообщает украинское веб-издание "Украинская правда".

По данным аналитического проекта DeepState, в соответствии с ситуацией в понедельник под контролем украинской армии в Курской области России могут находиться около 44 населенных пунктов.

Украинская армия прорвалась на территорию Курской области, по словам Смирнова, на глубину 12 километров, по ширине прорыв российской границы достигает 40 километров.

Как сообщалось ранее, украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа, прорвав российскую границу в Суджском районе, а затем начав резкое продвижение и на прилегающих территориях.

Таким образом, на третий год военных действий после полномасштабного вторжения России Украина перенесла войну на территорию самой страны-агрессора.

Между тем Россия в понедельник заявила, что из-за активности украинской армии начала эвакуацию населения и из соседней Белгородской области.

Веб-издание "Медиазона" сообщает, что еще в воскресенье часть жителей Красной Яруги и расположенных в ее окрестностях сел покинула свои дома самостоятельно, хотя, по словам губернатора области, "необходимости в эвакуации пока не было".

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