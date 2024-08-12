Украинцы контролируют 28 населенных пунктов в Курской области, сообщил российский чиновник

Украинская армия прорвалась на территорию Курской области, по словам Смирнова, на глубину 12 километров, по ширине прорыв российской границы достигает 40 километров.

Из своих мест жительства сбежали или эвакуированы уже 121 000 россиян, а еще 180 тысяч власти собираются эвакуировать.

Отметим, что информацию, поступающую от официальных российских источников, невозможно проверить.

Как сообщалось ранее, украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа, прорвав русскую границу в Суджском районе, а затем начав резкое продвижение и на прилегающих территориях.

Таким образом, на третий год военных действий после полномасштабного вторжения России, Украина перенесла войну на территорию самой страны-агрессора.

Между тем, Россия в понедельник заявила, что из-за активности украинской армии начала эвакуацию населения и из соседней Белгородской области.

Веб-издание "Медиазона" сообщает, что еще в воскресенье часть жителей Красной Яруги и расположенных в ее окрестностях сел сбежала самостоятельно, хотя, по словам губернатора области, "необходимости в эвакуации пока не было".

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