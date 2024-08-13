Белый дом: если Путину не нравятся украинские войска в Курской области, он может закончить войну

"Это война Путина против Украины. И если ему что-то не нравится, если его что-то не удовлетворяет, есть очень простое решение - пусть он уйдет из Украины и прекратит войну", - сказал Джон Кирби.

Он также подчеркнул, что последние заявления российских чиновников о том, что украинское наступление в Курской области координировалось Западом, "являются всего лишь путинской пропагандой".

"Единственные, кто находится в состоянии войны в Украине - это сами россияне. Это они осуществляют вторжение в Украину, а Украина - защищается от агрессии. Это война России против Украины, не больше и не меньше, и так было с самого начала", - подчеркнул представитель Белого дома.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия контролирует около 1000 квадратных километров территории России.

"Мы продолжаем проводить наступательные операции в Курской области. В соответствии с ситуацией сейчас под нашим контролем находится около 1000 квадратных километров территории Российской Федерации", - сказал Сырский на видео, опубликованном в профильных социальных сетях президента Украины Владимира Зеленского.

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