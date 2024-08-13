Курск - это финал для Путина: Зеленский прокомментировал наступление ВСУ

"Мы видим, как Россия во времена Путина на самом деле движется", - сказал президент Украины.

"24 года назад была катастрофа "Курска" - символическое начало его правления; сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны. Так всегда бывает с теми, кто презирает людей и любые правила. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно мир обеспечим", - уверен Владимир Зеленский.

Зеленский также заявил, что в понедельник, 12 августа, он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об операции на территории Курской области в России.

По словам генерала, украинская армия контролирует около 1000 квадратных километров территории России.

"Мы продолжаем проводить наступательные операции в Курской области. В соответствии с ситуацией сейчас под нашим контролем находится около 1000 квадратных километров территории Российской Федерации", - сказал Сырский на видео, опубликованном в профильных социальных сетях президента Украины Владимира Зеленского.

"Это, в частности, районы, из которых российская армия наносила удары по нашей Сумщине. На сегодня и с 1 июня это уже почти 2100 обстрелов территории Сумской области. Поэтому наши операции - это только вопрос безопасности для Украины, освобождение пограничья от российских военных. Я благодарю всех наших солдат, сержантов и офицеров за смелость и результативность действий", - сказал Зеленский.

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