Шахматисту из Риги запретили участвовать в турнирах за сексуальные домогательства

Запрет был вынесен 8 августа 2024 года и будет действовать следующие пять лет, передает издание.

Согласно расследованию "Медузы" от февраля 2022 года, Стребков долгие годы преследовал по меньшей мере 15 шахматисток, в том числе несовершеннолетних: девушки получали от него непристойные письма с порнографическими материалами, а также использованные презервативы. Письма шахматист отправлял им домой, а также в клубы, университеты и на места проведения турниров.

Кроме писем, Стребков также позволял себе оскорбительные высказывания в адрес женщин в Сети.

После публикации расследования "Медузы" Андрей Стребков продолжил отправлять письма шахматисткам. Об этом изданию сообщила одна из спортсменок. В решении ФИДЕ также говорится о двух шахматистках, которые получили письма от Стребкова в 2023 и 2024 годах.

Решение ФИДЕ было принято после расследований, проведенных "Медузой" и латвийской полицией, которые установили, что отправителем писем был Стребков.