Шахматисту из Риги запретили участвовать в турнирах за сексуальные домогательства

Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) уведомила о том, что запретила латвийскому шахматисту Андрею Стребкову участвовать в турнирах и посещать соревнования в качестве зрителя, сообщает "Медуза".
Запрет был вынесен 8 августа 2024 года и будет действовать следующие пять лет, передает издание.
Согласно расследованию "Медузы" от февраля 2022 года, Стребков долгие годы преследовал по меньшей мере 15 шахматисток, в том числе несовершеннолетних: девушки получали от него непристойные письма с порнографическими материалами, а также использованные презервативы. Письма шахматист отправлял им домой, а также в клубы, университеты и на места проведения турниров.
Кроме писем, Стребков также позволял себе оскорбительные высказывания в адрес женщин в Сети.
После публикации расследования "Медузы" Андрей Стребков продолжил отправлять письма шахматисткам. Об этом изданию сообщила одна из спортсменок. В решении ФИДЕ также говорится о двух шахматистках, которые получили письма от Стребкова в 2023 и 2024 годах.
Решение ФИДЕ было принято после расследований, проведенных "Медузой" и латвийской полицией, которые установили, что отправителем писем был Стребков.
Вслед за полицейским расследованием в Латвии было возбуждено уголовное дело, в результате которого был сделан вывод о том, что согласно латвийскому законодательству действия Стребкова не считаются уголовным преступлением, а Комиссия по этике ФИДЕ (EDC) установила, что он нарушил ряд положений Кодекса этики и дисциплинарной ответственности, связанных с человеческим достоинством, этическим и социальным поведением.
В своем ответе Стребков утверждал, что только одно дело (в 2021 году) может быть предметом жалобы, так как остальные письма не имеют "никакого отношения к шахматным соревнованиям" или шахматам. Ответчик также утверждал, что письма не касались ФИДЕ или национальных шахматных федераций и деятельности этих организаций. Фактически он утверждал, что ФИДЕ не имеет юрисдикции в данных делах.
"ФИДЕ не потерпит никаких форм домогательств или притеснений в шахматном сообществе, особенно если речь идет о несовершеннолетних, - заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. - Мы хотим обеспечить безопасную и гостеприимную среду для всех игроков, будь то мужчина или женщина. Мы приветствуем решение Комитета по этике и дисциплине, которое дает четкий сигнал, что подобное поведение недопустимо".
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