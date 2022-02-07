"Медуза": Более 10 лет российских шахматисток "кошмарил" извращенец. Им оказался рижанин с улицы Салнас

Как пишет "Медуза", всего с 2009 по 2019 год подобные конверты получили как минимум 15 шахматисток, пяти из которых на момент получения "корреспонденции" не было и 18 лет, а всем остальным - не более 30.

Обычно в белый конверт была вложена сложенная пополам страница из порножурнала преимущественно 1980-х годов с одной или несколькими фотографиями, однако встречались и более "свежие" снимки - например, из латвийского журнала Eroticon от февраля 2003 года. В страницу вложен использованный презерватив, в нем - сперма. Все письма были брошены в почтовый ящик в Риге. "Медуза" отмечает, что некоторые спортсменки получили письмо один раз, другие же получали их регулярно.

Издание попыталось выяснить, откуда были отправлены письма, у предприятия Latvijas pasts, однако получило ответ, что комбинация букв и цифр на штемпелях обозначает лишь место обработки корреспонденции. "Отправитель сам принимает на себя ответственность за содержание своей письменной корреспонденции. <…> В случае получения отправления с оскорбительным содержанием адресат имеет возможность обратиться в правоохранительные учреждения", - говорится в ответе Latvijas pasts.

"Медуза" выяснила, что девушки, ставшие жертвами "шахматного маньяка", ранее получали сообщения в соцсетях и на шахматных форумах от "какого-то неадекватного человека".

Несмотря на то, что сообщения поступали с разных аккаунтов и от людей под разными именами и никами, благодаря хакерскому сливу изданию удалось выяснить, кто же является их автором. Им оказался 40-летний Алексей Стребков, проживающий в районе улицы Салнас в Риге.

На жизнь он, как сообщает "Медуза", по всей видимости, зарабатывает переводами (как для латвийского правительства, так и частными - с латыни), а также уроками игры в шахматы. Судя по объявлениям, учеников он принимает дома на улице Салнас.

В то же время выяснить, живет ли он там постоянно, издание не смогло - соседи либо не знают Стребкова, либо говорят, что не встречали его уже лет десять.

Несмотря на то, что после 2019 года "шахматный маньяк" затих, его история не закончилась. В июле 2021 года конверт, внутри которого лежали порнографическая вырезка и использованный презерватив, пришел 15-летней шахматистке из Воронежской области.

В октябре и ноябре такие же конверты получили сразу несколько участниц проходившего в Риге шахматного турнира FIDE Grand Swiss. "Медуза" отмечает, что конверты предназначались не только российским спортсменкам: их получили также девушки из Индии и Казахстана.