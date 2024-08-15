"Реал" в рекордный шестой раз выиграл Суперкубок УЕФА

Встреча прошла на Национальном стадионе в Варшаве и завершилась со счётом 2:0. Голами в составе победителей отметились Федерико Вальверде (59-я минута) и Килиан Мбаппе (68-я), для которого этот гол стал дебютным за мадридский клуб.

"Реал" принимал участие в матче в качестве победителя Лиги чемпионов, "Аталанта" - лучшей команды Лиги Европы.

"Реал" стал первым в истории шестикратным обладателем трофея, обойдя "Барселону" и "Милан". Испанский клуб выигрывал Суперкубок УЕФА в 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 и 2024 годах. "Аталанта" впервые играла в матче за Суперкубок УЕФА.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории Суперкубка УЕФА, выиграв данный трофей в пятый раз в карьере. До сегодняшнего дня 65-летний итальянец делил лидерство с Пепом Гвардиолой. Анчелотти выигрывал Суперкубок УЕФА дважды с "Миланом" (2003, 2007) и трижды с "Реалом" (2014, 2022, 2024).

Полузащитник "Реала" Лука Модрич стал самым титулованным футболистом в истории мадридского клуба. 38-летний хорват завоевал свой 27-й трофей в составе "Реала", что является рекордом мадридского клуба. На счету Модрича 4 титула Ла Лиги, 2 Кубка Испании, 5 Суперкубков Испании, 6 титулов Лиги чемпионов, 5 Суперкубков УЕФА и 5 побед в клубном чемпионате мира.

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